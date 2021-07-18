روسيا.. انسحاب جديد من منافسات الأولمبياد!

دورتموند (د ب أ)

أعلن الاتحاد الروسي للتجديف، اليوم، أن فريق التجديف الرباعي لن يشارك في سباق القوارب الرباعية بدورة طوكيو الأولمبية. واتخذ الاتحاد الروسي القرار بعد أن جاءت عينة المنشطات لكل من نيكيتا مورجاتشيف وبافل سورين إيجابية ليتم استبعادهما من الألعاب.

وذكر الاتحاد الروسي أنه حلل بعمق نتائج تدريب بديلين محتملين، لكنه خلص إلى أن مستوى مهاراتهما لا يفي بالمعايير الأولمبية. من جانبه، أعلن الاتحاد الدولي للتجديف أن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أنه على أساس استثنائي في هذا التاريخ المتأخر، يمكن منح مقعد روسيا لليتوانيا وفقاً لنظام التأهل الأولمبي.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: قمنا بالاتصال بالاتحاد الليتواني للعبة لمنحه المقعد المتاح لطاقم القارب الرباعي الخاص به وفي انتظار قراره.

ويشارك الروس في أولمبياد طوكيو كرياضيين محايدين من دون نشيدهم أو العلم الخاص بهم نتيجة العقوبات السابقة بسبب تعاطي المنشطات.