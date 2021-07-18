«وصيف ويمبلدون» ينسحب من الأولمبياد!

ميلانو (أ ف ب)

انضم الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون، إلى لائحة المنسحبين من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق الجمعة المقبل، وذلك بسبب إصابة عضلية بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم.

وتعرض المصنف ثامناً عالمياً لهذه الإصابة في بطولة ويمبلدون الأسبوع الماضي حين أصبح أول إيطالي يصل إلى النهائي في ملاعب عموم إنجلترا قبل أن تنتهي مغامرته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول.

وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية إن بيريتيني اضطر إلى الانسحاب من الألعاب الأولمبية بسبب الآثار اللاحقة لإصابة في العضلات. وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يقود فريقاً إيطالياً مكوناً من فابيو فونييني ولورنتسو سونيجو ولورنتسو موزيتي في منافسات الرجال، وسارا إيراني وجاسمين باوليني وكاميلا جورجي في منافسات السيدات.

وأفادت اللجنة الأولمبية المحلية أنه نظراً لأن الاتحاد الإيطالي لكرة المضرب لا يسمح بتبديل اللاعبين في قائمته الأولمبية، فإن وفد إيطاليا في طوكيو سيضم الآن 384 رياضياً (197 رياضياً و187 رياضية).

وانضم بيريتيني إلى لائحة طويلة من الغائبين عن منافسات تنس الرجال، على رأسهم السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، إضافة إلى لاعبين مثل النمساوي دومينيك تيم، الأسترالي نيك كيريوس ومواطنه أليكس دي مينور، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي.