«المحترفين» تعتمد مواعيد الدور الأول لـ «الخليج العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت رابطة المحترفين مواعيد مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، الذي يشمل 13 جولة، تنطلق يوم 19 أغسطس المقبل، وتتواصل حتى 7 يناير المقبل.

وبحسب البرنامج المعتمد، تقام الجولة الأولى 19 و20 أغسطس المقبل، ويلتقي يوم 19 أغسطس: الإمارات مع شباب الأهلي، العروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، ويوم 20 أغسطس، خورفكان مع العين، الجزيرة مع الظفرة، بني ياس مع الوصل، الشارقة واتحاد كلباء.

وتقام الجولة الثانية 25 و26 أغسطس، ويلتقي 25 أغسطس، اتحاد كلباء مع الجزيرة، شباب الأهلي مع عجمان، الوصل مع خورفكان، العين مع الإمارات، ويلتقي 26 أغسطس، النصر مع العروبة، الظفرة مع الشارقة، الوحدة مع بني ياس.

وتقام الجولة الثالثة 10 و11 سبتمبر، ويلتقي يوم 10 سبتمبر، الإمارات مع الظفرة، خورفكان مع الوحدة، الشارقة مع الوصل، ويلتقي 11 سبتمبر، بني ياس مع العين، العروبة مع شباب الأهلي، اتحاد كلباء مع عجمان، الجزيرة مع النصر.

وتقام الجولة الرابعة أيام 16 و17 و18 سبتمبر، ويلعب 16 سبتمبر، الظفرة مع بني ياس، النصر مع خورفكان، ويوم 17 سبتمبر، عجمان مع العروبة، الجزيرة مع الإمارات، العين مع اتحاد كلباء، ويوم 18 سبتمبر، الوصل مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الشارقة.

وتقام الجولة الخامسة 23 و24 سبتمبر، ويلتقي 23 سبتمبر، العروبة مع العين، اتحاد كلباء مع الوصل، الوحدة مع شباب الأهلي، ويوم 24 سبتمبر، بني ياس مع عجمان، خورفكان مع الظفرة، الإمارات مع النصر، الشارقة مع الجزيرة.

وتقام الجولة السادسة 28 و29 سبتمبر، ويلتقي يوم 28 سبتمبر، الظفرة مع اتحاد كلباء، الجزيرة مع العروبة، الوصل مع شباب الأهلي، ويوم 29 سبتمبر، عجمان مع الشارقة، النصر مع بني ياس، خورفكان مع الإمارات، العين مع الوحدة.

وتجرى الجولة السابعة 21 و22 أكتوبر، على أن يتم ترحيل مباراة الفريق المتأهل في دوري أبطال آسيا الوحدة أو الشارقة إلى 23 أكتوبر، ويلتقي 21 أكتوبر، بني ياس مع خورفكان، اتحاد كلباء مع العروبة، الوصل مع العين، ويلعب 22 أكتوبر، عجمان مع الظفرة، شباب الأهلي مع الجزيرة، الوحدة مع الإمارات، الشارقة مع النصر.

وفيالجولة الثامنة 28 و29 أكتوبر، يلتقي يوم 28 أكتوبر، النصر مع اتحاد كلباء، الإمارات مع الوصل، الجزيرة مع بني ياس، ويوم 29 أكتوبر، الظفرة مع الوحدة، العروبة مع الشارقة، خورفكان مع عجمان، شباب الأهلي مع العين.

وتقام الجولة التاسعة 2 و3 نوفمبر، ويلعب 2 نوفمبر، اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، العين مع الظفرة، عجمان مع الجزيرة، والوصل مع النصر، ويوم 3 نوفمبر، العروبة مع خورفكان، بني ياس مع الإمارات، الشارقة مع الوحدة.

وتقام الجولة العاشرة 20 و21 نوفمبر، ويلتقي 20 نوفمبر، بني ياس مع العروبة، خورفكان مع الشارقة، الإمارات مع اتحاد كلباء، الجزيرة مع العين، ويوم 21 نوفمبر، الوحدة مع عجمان، الظفرة مع الوصل، والنصر مع شباب الأهلي.

وتقام الجولة الحادية عشر 25 و26 ديسمبر، ويلعب 25 ديسمبر، عجمان مع الوصل، الجزيرة مع خورفكان، العروبة مع الإمارات، العين مع النصر، ويلعب 26 ديسمبر، اتحاد كلباء مع الوحدة، شباب الأهلي مع الظفرة، الشارقة مع بني ياس.

وتقام الجولة الثانية عشر 30 و31 ديسمبر المقبل، ويلعب 30 ديسمبر، الوصل مع العروبة، الظفرة مع النصر، بني ياس مع شباب الأهلي، ويوم 31 ديسمبر، العين مع عجمان، خورفكان مع اتحاد كلباء، الإمارات مع الشارقة، الوحدة مع الجزيرة.

وتقام الجولة الثالثة عشر 6 و7 يناير المقبل، ويلعب 6 يناير، العروبة مع الظفرة، شباب الأهلي مع خورفكان، الجزيرة مع الوصل، ويوم 7 يناير، النصر مع الوحدة، اتحاد كلباء مع بني ياس، عجمان مع الإمارات، الشارقة مع العين.

وأعلنت الرابطة عن مواعيد الدور الأول لدوري الخليج العربي تحت 21 سنة، الذي يقام بالتزامن مع دوري الخليج العربي، من 20 أغسطس إلى 8 يناير، وذلك بنفس النظام المتبع بإقامة نفس المباريات ببرنامج مطابق لـ «روزنامة» دوري الخليج العربي، ولكن بعد 24 ساعة من خوض الفريق الأول مباراته.

وأكد حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، أن الرابطة سعت لإقامة أكبر عدد ممكن من المباريات خلال نهاية الأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار التوقفات الدولية المقبلة، والحرص على دعم مسيرة منتخبنا الوطني، في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلى جانب دعم مشاركة الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا، وترقب إكمال أحدهما مشواره في البطولة القارية، حيث سيكون التعامل مرناً لخدمة ممثلي الكرة الإماراتية في المحفل الخارجي.

وأشار المري إلى أن الرابطة سعت لإنجاز الجدول بكامل تفاصيله وتوفيره للأندية قبل نحو شهر من انطلاق دوري الخليج العربي، من أجل منح الأندية الفرصة للتحضير والتخطيط المناسب، وفق مبدأ الشراكة الذي نتبعه معها للوصول بالمسابقة إلى أفضل الممارسات الفنية والتسويقية والترويجية.

