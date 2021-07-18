بولت: فكرت في العودة إلى «القوى» والمدرب منعني!

برلين (د ب أ)

اعترف الجامايكي أوسين بولت أسطورة ألعاب القوى بأنه فكر لمرة واحدة بشأن عودته من الاعتزال في عام 2017، لكن مدربه أقنعه بعدم القيام بذلك.

وقال بولت في مقابلة مع صحيفة «فيلت ام سونتاج» الألمانية اليوم: ذهبت إلى مدربي في ذلك الوقت وقلت، أيها المدرب أعتقد أننا نستطيع العودة، ورد بشكل جاف لا، لا أعتقد ذلك. ويحمل بولت الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر (58. 9 ثوان) والرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر (19.19 ثانية).

وفيما يتعلق بمشاهدة منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، أوضح بولت أنه لن يسافر إلى اليابان بسبب جائحة كورونا، وقال: الآن سأشاهد الفعاليات في المنزل عبر التلفاز.

وأوضح: دوري كأب يمثل الدور الرئيسي في حياتي في الوقت الراهن، هي مهمة ذات دوام كامل حقاً، لا توجد عطلات. وأصبح بولت أباً لثلاثة أبناء في يونيو الماضي بعدما رزق بتوأم.

وأشار أسرع رجل في العالم: التوأم في سن صغيرة للغاية، في بعض الأحيان يكون الأمر صعباً، لكني أيضاً أستمتع به كثيراً. وقال: صديقتي تقوم بالكثير بالتأكيد، ومن وقت لآخر يقدم والدانا يد المساعدة.

وأطلق بولت على توأميه اسم سانت ليو وثاندر، بخلاف ابنته الكبرى أولمبيا لايتينج، وعبر بولت عن ولعه بالموسيقى، قائلاً: أقضي الكثير من الوقت مع الموسيقى، كما أقوم بالكثير من العمل الخيري في جامايكا، وبعض الناس يشجعونني على التحول لعالم التدريب.

