الجزيرة يوقع اتفاقية لتوفير منح دراسية لكوادره



أبوظبي (وام)

وقع الجزيرة اتفاقية مع جامعة ISDE الإسبانية، لتوفير منح دراسية لكوادره، حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنادٍ رياضي في الشرق الأوسط، مع الجامعة العالمية المتخصصة في الدراسات القانونية والرياضية.

وسيتم من خلال الاتفاقية توفير خمسة مقاعد للمنح الدراسية للاعبين والموظفين والطاقم التدريبي والإدارة التنفيذية بشكل سنوي، وبخصم بنسبة 50 في المائة من الرسوم الأصلية. ويتمكن منتسبو «فخر أبوظبي» بطل دوري الخليج العربي الملتحقين بالمنحة، من الحصول على مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا بأعلى المستويات والمعايير العالمية «عن بُعد»، والتي تشمل «إدارة الرياضة العالمية»، و«قانون الرياضة الدولي»، و«الأسواق وقانون الرياضة والترفيه».

ويأتي هذا التعاون كجزء من استثمار «فخر أبوظبي» المكثّف في تحسين ورفع الكفاءة، وسعيه لتحقيق التميز في كافة جوانب ومجالات أنشطة النادي.

كما تعكس الدعم السخي من قيادة نادي الجزيرة، والسعي المستمر من الإدارة لتنفيذ التوجيهات والخطط المرسومة، ليصبح نادي الجزيرة نموذجاً للأندية الرياضية الناجحة على الصعيد المحلي والقاري والعالمي.

وقال علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة الجزيرة: لدينا في نادي الجزيرة شغف دائم لإيجاد طرق مبتكرة للتطوير، واتباع أعلى معايير العمل الرياضي والإداري، وهذا التعاون مع جامعة رائدة بمجال الدراسات الرياضية والقانونية، سيُمكّن العديد من كوادرنا من النمو مهنياً وأكاديمياً، وسيسهم في توظيف خبراتهم المكتسبة لدعم النادي، بما يضمن استمرارية الأداء المتميز.

وأضاف: يعد التعليم ركيزة أساسية في نادي الجزيرة، وبدأنا في الموسم السابق بتقديم برامج تعليمية لأطفال المدارس في مجتمعنا، ويسعدنا الآن توسيع اهتمامنا واستثمارنا التعليمي ليشمل التعليم العالي أيضاً، ونحن فخورون بهذه الاتفاقية، كوننا أصبحنا أول نادٍ في الشرق الأوسط يقوم بتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع جامعة ISDE.

من جانبه، قال خوان خوزيه سانشيز بويج المدير التنفيذي لجامعة ISDE: إنه بفضل هذه الاتفاقية ستقدم الجامعة لمنتسبي نادي الجزيرة خبرة دولية كبيرة وتدريباً متميزاً، وهو ما أثبته النجاح المستمر للجامعة في الحفاظ على مكانتها العالمية المرموقة على مر السنوات، كما سيحصل موظفو النادي ورياضييه على تدريب رقمي استثنائي، يجعلهم أقرب من أي وقت مضى لتحقيق المزيد من النجاحات.

وتشتهر جامعة ISDE الإسبانية ببرامجها الدراسية الرائدة في مجال الدراسات القانونية والرياضية، وتهدف إلى نقل تجربتها الناجحة في الشركات القانونية العالمية، مما يتيح للطلاب اكتساب المهارات العملية في بيئات العمل المشابهة.

ويقع مقر ISDE الرئيسي بالعاصمة الإسبانية مدريد، بينما تملك فروعاً أخرى في مدينة برشلونة ومدينة نيويورك، بالإضافة لإقليم استورياس.