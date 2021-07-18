«الأساطير» يستعيدون ذكريات «الزمن الجميل» في افتتاح ملعب «واجهة المجاز»



الشارقة (الاتحاد)

افتتحت واجهة المجاز المائية في الشارقة، أول ملعب عشبيّ «سباعي» على أرضها، بحضور نخبة من ألمع نجوم وأساطير كرة القدم، يتقدمهم فهد خميس، وناصر خميس، وبخيت سعد، وفيصل خليل، ومعتوق سعيد.

وقال فهد خميس: محظوظون بوجود هذه الوجهات في الدولة، والتي تفتح المجال أمام المواهب الشابة الجديدة للتألق والتعبير عن ذاتها، وهذه الملاعب هي النواة الأساسية لاكتشاف الطاقات، ونحن خرجنا منها إلى الميادين الدولية، وأثمّن الدور الذي تقوده هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وواجهة المجاز المائية في تدشين هذا الملعب الذي سيكون له دور كبير في إثراء الرياضة المحلية بعناصر وخبرات جديدة.

بدوره قال بخيت سعد: تدشين هذه الملاعب واستضافة كبار اللاعبين الذين شكّلوا علامة فارقة في الساحة الرياضية المحلية والعربية، يدلّ على اهتمام هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وواجهة المجاز المائية بالارتقاء بالواقع الرياضي في الشارقة الذي أصبح اليوم ركيزة أساسية للتطوير، خاصة ونحن على أعتاب الخمسين عاماً الجديدة، وسعداء بهذا التواجد الذي جمعنا مع زملاء أحبّة، ولاعبين جدد، على هذا الملعب المتكامل والمتميّز الذي نأمل من خلاله أن يجد عشّاق كرة القدم من مختلف الجنسيات غايتهم ويلبوا شغفهم على أرض هذه الواجهة المائية، المعلم السياحي البارز في الإمارة والدولة.

من جانبه، قال فيصل خليل: يلعب افتتاح مثل هذه الملاعب في قلب الشارقة دوراً مهماً في تهيئة الأجيال الواعدة واكتشاف اللاعبين الموهوبين، وهذه الميادين هي منبع للطاقات التي تسهم في إثراء الرياضة المحلية، وتعود بالنفع على الأندية الإماراتية والمنتخب الوطني، وأثمن هذه الخطوة المهمة في تهيئة المناخ للاعبين ليجدوا متنفساً حقيقياً يعكس مكانة الرياضة في الإمارة.

وشهدت المباراة الودّية، حضور نجوم «الزمن الجميل»، أبرزهم بخيت سعد، ومعتوق سعيد، وظافر عبد المجيد، وعبدالله سلطان، ومحمد سرور، ومنذر علي، وخالد درويش، وأسماء أخرى شكلوا في حضورهم لوحة كرنفالية أعادت الجمهور إلى الزمن الذهبي للعبة.