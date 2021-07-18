الشارقة للدفاع عن النفس يقفز إلى المركز 12 عالمياً



الشارقة (وام)

أكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن فوز فريق الجو جيتسو بالمركز الأول في منافسات الحزام الأزرق للشباب والرجال والماستر، والمركز الثالث بالترتيب النهائي في الدوري القاري لمحترفي أبوظبي للجو جيتسو - آسيا التي نظمت في نادي النصر بدبي، قاد إلى تطور في تصنيف النادي، ليصبح بالمرتبة الثالثة آسيوياً وإماراتياً والـ 12 على مستوى العالم، ما يعد إنجازاً يحتفى به.

وهنأ الفريق لإحرازهم 25 ميدالية ملونة، منها 7 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات، وبموجب هذه الميداليات ارتفع رصيد النادي إلى 201 ميدالية عام 2021، ممثلة في 57 ذهبية، و77 فضية، و67 برونزية.

وقدم العويس الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجو جيتسو، وإلى الجهازين الفني لرياضة الجو جيتسو، بقيادة المدرب إبراهيم الحوسني، والإداري بإشراف عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب ومدربي الفريق للجهود التي مهدت لتحقيق نتائج النادي المميزة، داعياً الجميع إلى مواصلة العمل بنفس الروح الرياضية العالية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

ولفت إلى أن النادي حقق المركز الأول في الكثير من المنافسات والبطولات خلال الموسم الحالي، وهو إنجاز يستحق الحفاظ عليه وتعزيزه بشكل دائم، موضحاً أن إدارة النادي تدرس حالياً مجموعة من الأفكار لتحقيق رؤية مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة.