الرميثي يحصد جائزة تمايز القفز



الشارقة (الاتحاد)

واصل الفارس محمد شافي الرميثي، تألقه في منافسات قفز الحواجز بالموسم الصيفي، والذي تشهده ميادين الفروسية في الإمارات للمرة الأولى، وجاء توهج الرميثي هذه المرة على صهوة الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، في منافسة الجولة مع جولة تمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، في ثاني أيام منافسات الأسبوع الرابع، والتي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق.

شهد منافسات الأسبوع الصيفي الرابع وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومثل اتحاد الفروسية حسام زميت، وترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، وصمم مسارات المنافسات الدولي يوسف المحمودي، وأشرف على الميادين الدولي علي مهاجر.

بفوز الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» يكون قد أضاف فوزاً جديداً خلال الموسم الصيفي، ونجح في تحقيقه هذه المرة في منافسة مفتوحة المشاركة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 135 سم، وتنافس فيها 35 فارساً، نجح منهم 7 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، ونجح فارسان في إنهاء جولة التمايز دون خطأ، أولهما الفارس محمد شافي الرميثي، وأكمل مع «كارامبا» التمايز في 40.91 ثانية.

وتقدم الفارس المخضرم مفتاح الظاهري إلى المركز الثاني بالجواد «باتون دي ماريون» من فرسان شرطة أبوظبي، بعد إكماله التمايز في 44.15 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الشاب أسامة محمد الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوجو» من نادي مندرة للفروسية، وأكمل التمايز في 37.73 ثانية.

وذهب الفوز في المنافسة المفتوحة بمواصفات المرحلتين الخاصة، بمشاركة 37 فارساً، ونجاح 14 منهم في عبور المرحلتين دون خطأ، على حواجز 130 سم، إلى الفارس أسامة محمد الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوجو» من نادي مندرة للفروسية، في حين حاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، ومن بعده في المركز الثالث الفارس الشاب المتألق محمد حمد الكربي بالجواد «دينكي توي زد» من نادي الشارقة للفروسية.

ختام منافسات الأسبوع الصيفي الرابع جاء منافسة مفتوحة من مرحلتين، على حواجز 120 سم، بمشاركة 90 فارساً وفارسة، 19 منهم أكملوا المرحلتين دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس الشاب محمد عمران العويس مع الجواد «دبي دي فيا» من إسطبلات الشراع والزمن 18.18 ثانية في المرحلة الثانية، والفارس محمد حمد الكربي حاز جائزة المركز الثاني بالجواد «أير أوكرين» من نادي الشارقة للفروسية، والزمن «18.45» ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس سلطان محمد المرزوقي والجواد «تنكي دو لوز» من فرسان شرطة أبوظبي.