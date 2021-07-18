«عضوية شرفية» في نادي الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة نادي الإمارات، برئاسة يوسف عبد الله البطران، خطط العمل التي يسير عليها النادي، وما يضمه من مرافق ومنشئات، والتركيز على التهيئة للعمل المنظم لمجلس الإدارة الجديد، سواءً للنادي أو لشركات كرة القدم والاستثمار، ليكونا في مستوى طموحات جماهير نادي الإمارات، والتعرف على كل أفكار وطموحات وأهداف أعضاء مجلس الإدارة وشركات القدم والاستثمار.

وشهد الاجتماع الأول تسمية خلف سالم بن عنبر العضو المنتدب لمجلس إدارة النادي، وجمال القرصي مشرفاً على الألعاب الرياضية.

وقال يوسف البطران: إن الإدارة سوف تسعى لوضع أسس وبرامج، من أجل النهوض بكافة شؤون النادي، وستكون هناك اجتماعات متواصلة، وأن الثقة التي حازها المجلس الجديد سوف تدفعه الى تقديم الشيء الكثير إلى نادي الإمارات.

وأوضح أنه يتم في القريب العاجل تشكيل لجان مختلفة يرأسها أعضاء مجلس الإدارة، عملها ينصب على تشكيل عضوية شرفية لاستقطاب أبناء رجال الأعمال، ولجان لأقطاب النادي ومثلها لجذب جماهير النادي ووضع أسس النظام الأساسي والاستراتيجي والحوكمة للنادي.