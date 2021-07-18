10 نجوم يفضلون العودة إلى «موطن التألق»

مراد المصري (دبي)

يملك كل لاعب نادٍ معين شهد أفضل لحظات تألقه، تجعله دائماً يتطلع للعودة إليه مجدداً، وربما هذا الأمر الذي يقرب الفرنسي أنطوان جريزمان من العودة من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، لينضم إلى قائمة من اللاعبين الذي أقدموا على هذه الخطوة، نستعرض 10 منهم.

الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي اختار الرحيل، بعد مسيرة حافلة بين عامي 2004 و2012، وبعد عامين في تركيا والصين اختار العودة مرة أخرى، وخوض موسم آخر 2014 - 2015.

الإنجليزي روبي فاولر لعب لفترة طويلة في ليفربول بين 1993 و2001، وبعد رحيله إلى ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، اختار العودة لخوض موسم آخر مع ليفربول في 2006 - 2007.

الويلزي جاريث بيل أصبح مشكلة مزمنة في ريال مدريد الإسباني، رغم ما حققه من نجاحات وبقيت الفترة الذهبية له مع توتنهام الإنجليزي بين 2007 و2013، وهو ما جعله يقرر العودة إلى اللعب في صفوفه خلال الموسم الماضي، بانتظار تحديد مصيره مجدداً هذا الصيف.

الإنجليزي واين روني بدأ مسيرته في إيفرتون بين 2002 و2004، قبل أن يقضي سنوات حافلة مع مانشستر يونايتد، ليقرر بعد ذلك العودة إلى النادي الذي انطلق منه في موسم 2017 - 2018.

الإنجليزي جيرمان ديفو لعب مع توتنهام بين 2004 و2008، ورغم رحيله عن النادي فإنه عاد مرة أخرى، وهذه المرة قضى سنوات أطول مع «السبيرز» بين 2009 و2014.

الصربي نيمانيا ماتيتش برز في صفوف تشيلسي الإنجليزي بين 2009 و2011، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يعود مجدداً إلى «البلوز» بين 2014 و2017.

الياباني شينجي كاجاوا برز في الساحة العالمية في دورتموند الألماني بين عامي 2010 و2012، ليضمه مانشستر يونايتد إلى صفوفه، حيث لعب بين 2012 و2014، ثم عاد بعد ذلك إلى دورتموند حيث بقي هناك حتى عام 2019.

الإيطالي ليوناردو بونوتشي الذي تُوج قبل أيام بلقب كأس أوروبا لكرة القدم، شهد فترة تألق مع يوفنتوس الإيطالي بين 2010 و2017، قبل أن يرحل للعب في صفوف ميلان لمدة موسم واحد، ثم عاد مجدداً ليكمل مسيرته مع اليوفي.

الويلزي إيان راش أحد الهدافين التاريخين مع ليفربول بين 1980 - 1986، رحل لتجربة مسيرته مع يوفنتوس من دون أن يحقق نفس نجاحاته مع «الريدز»، ليعود مرة أخرى للنادي الإنجليزي على سبيل الإعارة في العام التالي، ثم بشكل دائم حتى عام 1996.

الأرجنتيني كارلوس تيفيز استمر وفياً لفريقه بوكا جونيورز رغم جولته في أوروبا، فقد انطلق للملاعب العالمية من بواية النادي الأرجنتيني بين 2001 و2004، قبل أن يعود مجدداً ومرتين الأولى في موسم 2015 - 2016، وبعد عامين في الصين، عاد مرة أخرى إلى بوكا بين عامي 2018 و2021.