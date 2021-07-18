«الزعيم» يقدم الطاقم الفني بـ «الفيديو المتميز»

مراد المصري (دبي)

اختار العين طريقة مختلفة ومتميزة من نوعها، لتقديم الطاقم الفني الجديد، رفقة المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، وذلك من خلال عرض فيديو، تم إعداده بصورة احترافية من المكتب الإعلامي للنادي.

وقام كل عضو بالجهاز الفني بالتعريف بنفسه، خلال الفيديو التقديمي، حيث يتولى الإسباني فيسنتي جوميز مهمة المدرب المساعد، وهو صاحب الأصول الباسكية، وشق طريقه في عالم التدريب من بوابة أتلتيك بلباو، وسبق أن عمل مع أندية دينامو كييف الأوكراني وسبارتاك موسكو الروسي، والأهلي السعودي وغيرها.

كما يتواجد الإسباني ألبرتو بوستش، كمدرب مساعد ومحلل أداء، وهو القادم من مدينة برشلونة، وبدأ مشواره التدريبي من بوابة إسبانيول الإسباني.

ويضم الطاقم، الروماني رادو ليفتر، مدرب حراس المرمى، صاحب المسيرة التدريبية الحافلة في الملاعب الرومانية، وسبق أن عمل في الملاعب السعودية مع التعاون والفتح.

ويتولى الإسباني خيسوس مهمة مدرب اللياقة البدنية، وهو الذي يملك خبرة طويلة في هذا المجال مع مختلف الأندية بداية من إقليم الباسك.