بالعربي «الصفقة الرابحة» لـ «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

يدخل عجمان سباق البحث عن آخر صفقتين، للانضمام إلى قائمة اللاعبين الأجانب، استعداداً للموسم الخامس لـ «البرتقالي» في دوري الخليج العربي، بعدما نجحت إدارة النادي، في التعاقد مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، والتونسي فراس بالعربي لاعب وسط النجم الساحلي التونسي لمدة موسمين، والذي سبق له اللعب مع الفجيرة في الموسم الماضي.

وتعد صفقة بالعربي من الصفقات الرابحة لعجمان، من خلال ما قدمه اللعب مع «الذئاب»، في الموسم الماضي، كما أن البرتقالي كان بحاجة إلى لاعب وسط مهاجم والعقل المفكر، وهو الدور الذي كان يقوم به بالعربي في وسط ملعب الفجيرة، وكان بمثابة الدينامو الذي يتحرك خلف المهاجمين ويسجل أهدافاً.

وشهد الموسم الماضي مشاركة فراس في 2277 دقيقة، منها 23 مباراة في دوري الخليج العربي، و3 مباريات في الكأس، وهو تأكيد على أن اللاعب سار بمعدل متميز، ضمن الفئة الأولى التي شاركت مع الفريق، كما نجح في تسجيل 8 أهداف، ولم يحصل إلا على بطاقة صفراء واحدة.

كان عجمان يعاني بشكل كبير في الموسم الماضي في الربط بين الوسط والهجوم، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة للفريق، وبات على إدارة النادي التعاقد مع مهاجمين لاستكمال قائمة الأجانب.