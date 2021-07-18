«أبقاري» يخطف «شاطئ الصفاء» بفارق «أنف»



أبوظبي (الاتحاد)

خطف الجواد «أبقاري» لمؤسسة شادويل، لقب سباق شاطئ الصفاء للتكافؤ تصنيف «0 - 75»، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر، والذي أقيم مساء أمس الأول بمضمار دونكاستر بالمملكة المتحدة.

وكان «أبقاري» البالغ من العمر خمس سنوات، بإشراف جيمس اوين وقيادة روسا ريان، يخوض أول سباق تكافؤ في مضمار تاون مور التاريخي.

وحقق «أبقاري» فوزاً صعباً وبفارق أنف، حيث قدم «الطبري»، بإشراف بيت هامرسلي، وقيادة هيوارد شنج أداءً قوياً، قبل أن يحقق المركز الثاني، وكانت «بلقيس» بألوان شادويل، بإشراف فيل كولينجتون، على بُعد خمسة أطوال في المركز الثالث، وقطع «أبقاري» مسافة السباق البالغة 2000 متر في 2:20:86 دقيقة.

عقب السباق، علق الفارس ريان قائلاً: «أكد جيمس أنه ربما لا يزال «أخضر العود»، ولكن فقط أجعله يركض في إيقاع ووتيرة، وصلت إلى المقدمة، ولكن لحسن الحظ جاء «الطبري» بجانبي، مما أعطاه الحماس عند المواجهة».

وقال جيمس أوين الذي حقق فوزه الثامن خلال الموسم: قدمنا أداءً سريعاً في المقدمة، وكان «أبقاري» أخضر العود في سباقه الماضي، لذا قمنا بوضع واقي الخدود، لقد منحه الفارس روسا قيادة محكمة.

وأضاف: يا له من سباق رائع للفوز بفارق أنف، أعتقد أن «أبقرى» سوف ينضج ويتطور أكثر، لديه نطاق أكبر من الآخرين الذين اكتسبه من الأم «زيفا»، ووالده «مجاني»، وهو أخ لفائز بسباقين في الفئة الأولى.

وقالت جيني هاينز، المدير التجاري والمالي في ARO: نهنئ مؤسسة شادويل وفريق جيمس أوين، على نجاحهم المستمر هذا الموسم، إنه لأمر رائع لرياضتنا، أن تحصل على نهاية قريبة ومثيرة أخرى، خاصة الآن عادت الجماهير إلى مسارها.

وقال: نحن ودونكاستر نتطلع إلى العودة إلى هنا في سبتمبر للمشاركة في «ديربي» المملكة المتحدة العربي برعاية كأس رئيس دولة الإمارات.