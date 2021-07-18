اللقب العاشر في «الأبطال».. الأهلي «ملك» أفريقيا بأرقام مثيرة!



علي معالي (دبي)

على مدار 4 عقود، نجح الأهلي المصري في أن يهيمن ويسيطر على كرة القدم في القارة الأفريقية، منذ انطلاقته القوية عام 1982، عندما هزم أشانتي كوتوكو الغاني، مروراً بالعديد من الأندية في «القارة السمراء»، حتى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في محطة «اللقب العاشر» وسط إحصائيات مثيرة.

كرر الأهلي الفوز في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا بثلاثية، وهو ما حدث في أول نهائي أفريقي ضد أشانتي كوتوكو الغاني، بتفوق الفريق المصري في الإياب 3-0، بعد التعادل 1-1 في الذهاب، ووقتها كان محمود الخطيب رئيس النادي الحالي لاعباً، وسجل هدفاً في تلك الموقعة.

الأهلي أكثر فرق القارة الأفريقية تتويجاً بالألقاب «23 بطولة»، منها 10 دوري الأبطال، و7 مرات بطولة السوبر، و4 مرات كأس الكؤوس، وهو أيضاً أكثر الأندية مشاركة في القارة بدوري الأبطال بـ28 مرة، يليه الهلال السوداني 25 مرة، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي 23 مرة.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أصبح ثاني أكثر مدرب تتويجاً بدوري الأبطال بـ3 ألقاب منها 2 مع الأهلي، ولقب مع صن داونز الجنوب أفريقي، ليصبح خلف البرتغالي مانويل جوزيه صاحب 4 بطولات، ويتخطى كلاً من الجوهري وأنور سلامة وحسام البدري ومحمد يوسف الذين توجوا مع «القلعة الحمراء» من قبل.

وأصبح الأهلي عقدة كبيرة لفرق جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال، حيث تقابل معها 3 مرات فاز فيها باللقب في 2001 على حساب صن داونز و2013 أمام أورلاندو بيراتس، ثم في 2021 على حساب كايزر تشيفز.

منذ أن تولى محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، حقق الفريق 9 بطولات ما بين محلية وقارية، وهي: 3 مرات الدوري المصري، وبطولة واحدة في كأس مصر و2 كأس السوبر المصري، ومرة واحدة السوبر الأفريقي، و2 دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

مع المدرب موسيماني لم يخسر الأهلي أي نهائي خاضه، حيث لعب 4 بطولات، حقق فيها الفوز على الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعلى طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، وعلى نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي، وعلى كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.

محمد الشناوي حارس الأهلي أصبح ثاني قائد في تاريخ الأهلي، يحمل كأس دوري أبطال أفريقيا لمرتين، بعد المدافع السابق شادي محمد، كما أصبح رصيد لاعب الوسط عمرو السولية «3 أهداف»، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على مر تاريخه، متساوياً مع محمود الخطيب وخالد بيبو ووليد سليمان.

3 بطولات قارية فقط، تفصل الأهلي صاحب الـ23 لقباً قارياً، ليتساوى مع ريال مدريد الإسباني صاحب «26 لقباً» أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات القارية.

في النسخة الحالية بدوري أبطال أفريقيا، يعتبر محمد شريف أكثر من أسهم في صناعة الأهداف «8»، وهو نفسه أكثر من سجل «6» أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد 7 أهداف «سجل 3 وصنع 4».