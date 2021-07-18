الخطيب: «العاشرة» تضاعف المسؤولية

القاهرة (الاتحاد)

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية في النهائي.

وأشاد بالجهاز الفني والأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية، وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيراً إلى أن فوز الأهلي ببطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه، يلقي بمسؤولية كبيرة على اللاعبين، ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات.

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على حصد العديد من الإنجازات، بطريقة تتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي.