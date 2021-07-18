«الأبيض» يحصد برونزية «الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

حصد منتخبنا المركز الثالث في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية التي أقيمت على مدار يومين، بمشاركة أربعة اتحادات، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وذلك بعد فوزه على قطر في مباراتين من أصل 3 مباريات، حيث فاز في الأولى 2-1، وخسر الثانية 0-3، قبل أن يتفوق في الثالثة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتمكن الكويت من حسم اللقب لمصلحته بعدما فاز بمباراتين من أصل 3 في سلسلة الدور النهائي على نظيره السعودي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والذي حل ثانياً على صعيد الترتيب العام.

ومثل منتخبنا في البطولة أربعة لاعبين هم: راشد عبيد الزعابي، أحمد سعيد السويدي، عمر محمد الحمادي وإبراهيم أحمد العوضي.