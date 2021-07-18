«قانونية» غرب آسيا تصادق على مسودة قانون الانتخابات

دبي (الاتحاد)

شاركت حمده الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل في اتحاد كرة القدم، عضو اللجنة القانونية باتحاد غرب آسيا، في الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور حمد الشيباني رئيس اللجنة وبمشاركة الأعضاء.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها الاطلاع على لوائح اتحاد غرب آسيا الرسمية، والتي تشمل النظام الأساسي ولائحة الانضباط ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد.

وصادقت اللجنة على مسودة القانون الانتخابي لاتحاد غرب آسيا، ويتم رفعه إلى المكتب التنفيذي لإقراره بعد ذلك من الجمعية العمومية وفي أقرب اجتماع لها، وعلى أن يتم تطبيق تشريعاته ولوائحه خلال أي من اجتماعات الجمعية العمومية اللاحقة التي تشهد إجراء انتخابات.