العالم يهنئ بطل أفريقيا



القاهرة (د ب أ)

انهالت التهاني علي النادي الأهلي المصري بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس «السبت» على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وذكر الاتحاد الأفريقي «الكاف» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الأبطال.. الأهلي يصبح أول نادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 10 مرات.

وغردت صفحة الاتحاد الدولي «الفيفا» الرسمية على «تويتر»: تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية.

وشملت التهانئ الاتحاد العربي لكرة القدم، ونادي الرجاء الرياضي المغربي، والزمالك المصري وتشيلسي الإنجليزي،

كما حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة النادي الأهلي، وذكر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مبروك للأهلي المصري وجماهيره تحقيق ذهب أفريقيا.

وهنأ الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» النادي الأهلي وذكر: «تهانينا للأهلي فوزه بدوري أبطال أفريقيا 2021».