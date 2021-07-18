كورونا تضرب الرياضيين في أولمبياد طوكيو

طوكيو (د ب أ)

ثبت إصابة رياضيين اثنين بفيروس كورونا، لتصبح السابقة الأولى بين رياضيين بالقرية الأوليمبية في طوكيو، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن مسؤولين.

وقالت كيودو إنه بعد يوم من تسجيل إصابة أول شخص من غير الرياضيين بفيروس كورونا داخل القرية الأولمبية، أكدت اللجنة المنظمة للأولمبياد في طوكيو حدوث إصابتين بين الرياضيين للمرة الأولى.

ونقلت الوكالة عن اللجنة قولها إن 10 مشاركين في الأولمبياد من خارج البلاد، من بينهم رياضيان اثنان داخل القرية ورياضي آخر ليس مقيماً في المنشأة، جاءت نتيجة إصابتهم بكورونا إيجابية.

وقالت اللجنة الأولمبية إنه تم تأكيد أول حالة إصابة بكورونا داخل القرية الأولمبية، من دون تقديم أي معلومات بشأن هوية أو جنسية المصاب.