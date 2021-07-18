«الفارس» يدشن «الوديات 5» بـ «الفرسان»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يخوض الظفرة 5 مباريات ودية، خلال المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد، يستهلها بعد عودته من إجازة العيد مباشرة، بلقاء شباب الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب الأخير، قبل أن يواجه الوصل يوم 29 يوليو الحالي في دبي، بينما يلتقي بني ياس 12 أغسطس المقبل بالشامخة، ويجري الجهازان الإداري والفني ترتيبات لخوض مباراتين أخريين.

وينهي «الفارس» المرحلة الأولى من الإعداد اليوم، يحصل بعدها على إجازة عيد الأضحى المبارك حتى السبت، وينتظر أن يعود الفريق بعد الراحة، وقد اكتملت الترتيبات المتعلقة بالتعاقدات الجديدة، وتجديد عقود اللاعبين، بجانب الوصول إلى قرار نهائي حول التعاقد مع مدرب جديد، أو استمرار السوري محمد قويض على رأس الإدارة الفنية.

يذكر أن الظفرة جدد عقد المدافع مسلم فايز حتى يونيو المقبل، والأرجنتيني بيدرو بافلوف لـ3 مواسم، بجانب استمر السنغالي ماكيتي ديوب الذي عاد إلى الفريق من جديد في الشتاء الماضي، واستمر عقده حتى الصيف المقبل، وهناك تفاوض مع سهيل المنصوري للتجديد، فيما لم تتضح الصورة، حول بقاء الهولندي ميخاييل روشفيل الموجود في النادي لموسم آخر مع الفريق، علماً أنه أصبح لاعباً حراً بنهاية الموسم الماضي.

فيما يتم اختبار عدد من اللاعبين الشباب خلال فترة الإعداد، لضم بعضهم إلى قائمة الفريق قبل بداية المنافسات الرسمية.