«المطلوب ساؤول» يدخل «دائرة المجهول»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي تردد فيه اسم النجم الإسباني ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد، كثيراً، بوصفه الهدف القادم لبرشلونة، في إطار صفقة تبادلية مع الفرنسي أنطوان جريزمان، خرج جوشوا بارنيت وكيل اللاعب بتصريح، أكد فيه أن ساؤول لم يقرر بعد مستقبله، وأن أمامه الكثير من العروض، وليس عرض برشلونة وحده.

ويعتبر ساؤول أحد الكوادر الأساسية في تشكيلة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ «الأتليتي»، خلال السنوات الأخيرة، حيث شارك معه في أكثر من 300 مباراة، في مختلف المسابقات.

ولا يزال يتبقى5 سنوات في عقد ساؤول «26 عاماً»، ولكنه أعلن صراحة أنه يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وقال وكيل ساؤول: إن كل الاختيارات قائمة، ولم يستبعد رحيله إلى أي فريق، مشيراً إلى أنه يسعى لتحقيق ما فيه المصلحة لموكله، ولكنه اعترف بأنه لم يتقرر شيء حتى الآن، وإن كان أوضح أن اللاعب أمامه الخيار ما بين الرحيل أو البقاء مع «الأتليتي».



وارتبط اسم ساؤول بأكثر من نادٍ غير برشلونة، وكلها أندية كبيرة، في إنجلترا وألمانيا، حيث طلبه مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، ولم تتم الصفقة، وطلبه ليفربول هذا الموسم لتعويض رحيل نجم الوسط الهولندي فينالدوم، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، ولكنه لم يدخل في مفاوضات جدية مع أتلتيكو مدريد، أما بايرن ميونيخ، فمازال يتابع موقف اللاعب باهتمام شديد.

وكان برشلونة آخر المهتمين بالحصول على خدمات ساؤول، في إطار الصفقة التبادلية مع جريزمان الذي لا يمانع العودة إلى «الروخي بلانكوس»، حسبما أكدت معظم المصادر الصحفية الإسبانية.