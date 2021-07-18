هالاند: «السموات الأخرى» أفقدتني «مصدر التمويل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يستطع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، أن يخفي حزنه الشديد على رحيل زميله الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد، وقال: خسرت «مصدراً مثمراً» لتمويلي بالتمريرات الحاسمة، فقد ذهب للعب في «سموات أخرى».

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم سانشو منذ فترة طويلة، إلى أن جاءت اللحظة المناسبة، لتحويل الرغبة إلى واقع ملموس هذا الصيف، حيث وقع «الشياطين الحمر» اتفاقاً مع اللاعب وناديه، ولم يعد يتبقى إلا بعض التفصيلات الصغيرة التي يجري تسويتها لحسم الصورة النهائية للتعاقد.

وتحفظ دورتموند في البداية، رافضاً ترك نجمه الشاب يرحل، ولكنه أمام إغراء المبلغ الكبير المعروض عليه، اضطر إلى الاستسلام.

وعندما سئل هالاند من قناة اليوتيوب «ستاديوم أسترو» حول هذا الموضوع قال: أنا وسانشو صديقان ومتفاهمان جداً في الملعب، وهو لاعب من طراز عالمي، ولهذا أنا حزين على رحيله، ولكن هكذا هي كرة القدم، لا يعرف أحد ما يمكن أن يحدث فيها.

وأضاف: على أي حال، الفريق يضم نخبة من اللاعبين الجيدين، وأشعر معهم بارتياح، وربما تصبح الأمور أفضل، ولكن علينا أن نجد اللاعب الذي يمكنه أن يتفاهم معي أكثر من غيره.

ورداً على سؤال بشأن المدة التي سيبقى فيها لاعباً في دورتموند بعد رحيل سانشو، في ظل وجود طلب عليه من أكثر من نادٍ أوروبي شهير، ورفض ناديه لفكرة بيعه، لم يقدم هالاند «20 عاماً» أي إيضاح في هذا الاتجاه، ولم يكشف عن أي جهة يرغب في الذهاب إليها، بل على العكس أبدى اشتياقه للعمل مع المدير الفني الجديد ماركو روز، وقال: تحدثت معه قليلاً، وأنا أعرفه من قبل، حيث كان مدرباً لي لمدة 6 أشهر في سالزبورج النمساوي، وأتطلع إلى العمل تحت قيادته مجدداً، لأنني أعرف إن حصصه التدريبية غالباً ما تكون قوية ومكثفة.