بيل.. المستقبل بين «خيارين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل في طريقه إلى عودة إجبارية إلى ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني، بعد أن انتهت فترة إعارته إلى توتنهام الإنجليزي، إذ إن المدير الفني الجديد لـ «السبيرز»، البرتغالي نونو إسبيريتو المدرب السابق لوولفرهامبتون، غير مقتنع فيما يبدو بجدوى استمرار بيل مع الفريق في الموسم الجديد، بل وقال صراحة إن بيل لن يعود إلى توتنهام، سواء مد إعارته أو بعودة نهائية.

ولم يلعب بيل أساسياً، خلال فترة وجوده إعارة في توتنهام، إلا عشر مباريات فقط من 20 مباراة شارك فيها في الدوري الإنجليزي، وسجل 11 هدفاً خلالها.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن مستقبل بيل لم يتقرر بشكل حاسم حتى الآن، وإن كانت بعض الأنباء تشير إلى أنه قد يعود مجدداً إلى النادي الواقع شمالي لندن في الموسم الجديد، بضغط من إدارة توتنهام، وعلى عكس رغبة إسبيريتو، بينما أشارت أنباء أخرى إلى احتمال تفكيره في اعتزال الكرة، مثلما تردد من قبل، عندما كان مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، حيث نسب إليه قوله إنه يفكر في اعتزال الكرة على مستوى الأندية، مع استمراره في اللعب مع منتخب بلاده، من أجل المشاركة في «مونديال 2022».

وأوضح الموقع أن إسبيريتو يرفض تماماً أي نقاش، يستهدف إعادة بيل إلى «السبيرز» بصفة نهائية، وهو ما أكده خلال مؤتمر صحفي بعد تولية المسئولية، إذ قال بالحرف الواحد: جاريث بيل لن يكون جزءاً من فريقنا.

وفي المقابل، ما زال بيل لديه عقد ساري المفعول مع ريال مدريد، وينتهي بعد عام من الآن، ومن المنتظر أن يعود من أجازته الصيفية، ليبدأ مرحلة الإعداد مع النادي الملكي في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في «يورو2020»، وخرج من دور الـ16 فيها.

وأشار موقع جول إلى أن بيل ربما يجد دوراً يلعبه مع «المرينجي»، في ظل رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، وتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهمة بدلاً منه. وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن أنشيلوتي ينوي الاعتماد على بيل في خططه المستقبلية مع الفريق، إذ إنه يعرفه جيداً، وسبق له أن دربه في ريال مدريد عام 2013، الذي وصل فيه إلى النادي الملكي قادماً من توتنهام، ووقتها ظهر التفاهم واضحاً بينهما، واعتمد عليه أنشيلوتي بصفة أساسية، وأسهم بدور كبير في حصول الريال على الكأس الأوروبية العاشرة لدوري الأبطال «الشامبيونزليج».