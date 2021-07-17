الأهلي يحسم اللقب العاشر بثلاثية في شباك كايزر تشيفز

الدار البيضاء (الاتحاد)

توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف في اللقاء الذي أقيم على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنهائي البطولة.

وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق 53 و64 و74.

بدأت المحاولات الهجومية للفريق الجنوب أفريقي حيث تلقى سمير نوركوفيتش الكرة داخل منطقة الجزاء ، وسددها قوية لكن حمدي فتحي تصدى لها، ليرد الأهلي بتمريرة عرضية من علي معلول من الناحية اليسرى ليقابلها محمد شريف برأسه في أحضان دانيل أكبي حارس مرمى كايزر تشيفز.

ومرر حسين الشحات كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ليتدخل مافيليلي في الوقت المناسب قبل أن تصل لطاهر محمد طاهر وتتحول إلى ركلة ركنية لم تنفذ بالشكل المطلوب للفريق الأحمر.

وصوب سمير نوركوفيتش من على حدود منطقة الجزاء قوية لكنها وصلت إلى أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومن جملة منظمة بين لاعبي الأهلي وصلت إلى أكرم توفيق في الناحية اليمنى، لعبها عرضية داخل منطقة الجزاء بطريقة متقنة، لكن مافيليلي مدافع كايزر تشيفز أبعد الكرة برأسه قبل أن تصل إلى محمد شريف.

وواصل الأهلي ضغطه على دفاع كايزر تشيفز حيث وصلت الكرة في الدقيقة 23 لمحمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء، سددها بقدمه بجوار القائم الأيمن لدانيل أكبي حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

وأطلق عمرو السولية تسديدة قوية في الدقيقة 33، لكنها علت عارضة دانيل أكبي حارس مرمى كايزر تشيفز دون خطورة، ومرر حسين الشحات الكرة متقنة لزميله علي معلول في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء، لكن التونسي مرر الكرة عرضية أرضية سهلة في يد حارس مرمى فريق كايزر تشيفز، وسدد محمد مجدي أفشة كرة أخرى في الدقيقة 37 من على حدود منطقة الجزاء لكنها ابتعدت كثيرًا عن مرمى الفريق الجنوب إفريقي دون خطورة.

ومرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع لتصل لعلي معلول الذي مررها بدوره، لكن الكرة وصلت ليد الحارس النيجيري دانيل أكبي في الدقيقة 42.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد على مستوى النتيجة، لكنها شهدت طرد هابي ماشيان لاعب كايزر تشيفز، بعد تدخله العنيف على أكرم توفيق لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز، أول تغييراته بالدفع بخاما بيليات لتعويض خروج هابي ماشيان، الذي تم طرده في نهاية الشوط الأول، كما دفع موسيماني بياسر إبراهيم بدلًا لايمن أشرف.

ومرر علي معلول الكرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء، الذي فضل مراوغة مدافع فريق كايزر تشيفز على التمرير لأفشة أو محمد شريف، لتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

ومن تعاون ثنائي بين محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 52، سدد الأخير كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ابتعدت عن مرمى الحارس دانيل أكبي وتضيع فرصة جديدة للأهلي. وفي الدقيقة 53 مرر أكرم توفيق الكرة بينية متقنة لزميله محمد شريف داخل منطقة الجزاء، الذي هرب من دفاع كايزر تشيفز، وسددها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي سعى لاعبوه لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تفوقهم في اللقاء، لكن طاهر محمد طاهر تباطأ في الكرة التي وصلته داخل منطقة الجزاء، لينقض عليه مافيليلي مدافع كايزر تشيفز ويبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

ومن هجمة مرتدة نفدت بطريقة رائعة وصلت الكرة لمحمد مجدي أفشة، الذي مررها لمحمد شريف ومنها لأفشة مجددًا، ليسددها داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 64. بعد هدف الأهلي الثاني لجأ موسيماني لدكة بدلاء فريقه بالدفع بأليو ديانج بدلًا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 67.

وهدأ إيقاع اللعب بعد الهدف الثاني للأهلي في ظل الاطمئنان للنتيجة من جانب لاعبي الفريق الأحمر. وفي الدقيقة 74 نجح عمرو السولية في تعزيز تقدم الأهلي، بعدما سجل الهدف الثالث بتصويبة متقنة بعد تهيئة محمد شريف، للكرة على حدود منظقة الجزاء.

بعد هدف الأهلي الثالث حاول لاعبو كايزر تشيفز تسجيل هدف لتقليص النتيجة، لكن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر أبعد محاولة خاما بيليات في الدقيقة 79.

وسدد أكرم توفيق كرة قوية في الدقيقة 82 لكنها علت عارضة أكبي حارس مرمى كايزر تشيفز بقليل في محاولة حمراء لزيادة الغلة التهديفية. ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء بحصول الشحات على كارت اصفر ثم نزول كهربا وأحايي وصلاح محسن، بدلاً من شريف وأفشة وبانون، لينتهي بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.