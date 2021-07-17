الرائد يضم «جناح نيوكاسل» بالانتقال الحر





الرياض (أ ف ب، د ب أ)

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده رسمياً مع الدولي الغاني كريستيان أتسو، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وانتقل أتسو «29 عاماً» بصفقة حرّة بعد انتهاء عقده مع نيوكاسل الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقد نشر حساب الرائد الرسمي على موقع "تويتر"، شريط فيديو ترحيبياً بالنجم الغاني.

ويشغل أتسو، مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في وسط الملعب والجناح الأيمن.

وبدأ أتسو مسيرته الكروية في أكاديمية فينورد الكروية في منطقة جوموا فيتيه «وسط غانا» ثم انتقل إلى فريق شباب بورتو البرتغالي 2009، واستدعي للمرة الأولى إلى صفوف الفريق الأول في 14 مايو 2011 بإشراف المدرّب المعروف أندريه فياش بواش ضد ماريتيمو من دون أن يشارك فيها، انتقل بعدها إلى ريو آفي بنظام الإعارة موسم 2011-2012.

عاد بعدها إلى صفوف بورتو، حيث لعب موسم 2012-2013 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت 3.5 ملايين يورو، وأعير مباشرة إلى فيتيس ارنهم الهولندي.

تنقل بعدها بين اندية إيفرتون وبورنموث الإنجليزيين وملقا الإسباني قبل أن يشتري نيوكاسل عقده في أغسطس 2016.خاض في صفوف منتخب غانا 65 مباراة وسجل 9 أهداف.

من ناحية أخرى، أكد علي بن درعم المتحدث الرسمي لنادي القادسية السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، أن النادي تلقى عدداً من العروض الرسمية والشفهية لرحيل خليفة الدوسري عن الفريق.

وأضاف: إدارة النادي علقت الحديث في موضوع اللاعب نهائياً في الوقت الحالي، حتى يفرغ اللاعب من مشاركته مع منتخب الوطن في مهمته الوطنية في اولمبياد طوكيو.

وأضاف بن دعرم بعد نهاية الأولمبياد سيعرض ملف اللاعب على اللجنة الفنية ومجلس إدارة الناديو لدراسة العروض المقدمة للاعب من كل الجوانب ومن ثم البت في استمرار اللاعب مع الفريق، أو فتح باب التفاوض مع الأندية التي ترغب في خدمات اللاعب.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي القادسية تصريحاته قائلاً: اهتمامنا في الوقت الحالي منصب على مساندة المنتخب في مهمته الأولمبية، وكذلك يهمنا استقرار اللاعب وتركيزه مع منتخبنا الوطني، وبعد نهاية الأولمبياد سوف يكون لكل حدث حديث.