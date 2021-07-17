الشارقة يختبر نفسه أمام بني ياس غداً

علي معالي (الشارقة)

يلعب فريق الشارقة مع بني ياس غداً «الأحد» في أولى المباريات الودية لـ«الملك» في معسكره الحالي في مدينة خورفكان استعداداً للموسم الكروي الجديد.

يبحث عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق في «التجربة» عن تطبيق ما تم العمل خلاله خلال الفترة الأولى من المعسكر الذي ينتهي بعد مباراة الليلة ليحصل الفريق على إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من 19 حتى 21 من الشهر الجاري، ويعود بعدها الفريق لمعسكره الثاني.

والمباراة ستكون «تقسيمة» بين الفريقين الهدف منها هو تطبيق بعض الأفكار التي يريدها العنبري، ومن الواضح أن مدرب الشارقة سيضع العديد من الخطط خلال الفترة المقبلة في ظل عدم الاتفاق النهائي حتى الآن مع مهاجم بديل للبرازيلي ويلتون وكذلك بعد رحيل البرازيلي الآخر إيجور كورنادو إلى فريق الاتحاد السعودي.

وسيكون خالد باوزير هو بديل إيجور خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنه يلعب نفس الدور قبل أن ينتقل للشارقة وكان باوزير متميزاً للغاية فيها. وعندما غاب إيجور خلال فترات الموسم الماضي لعب باوزير هذا الدور، وبالتالي سيكون التركيز كبيراً على اللاعب في هذا المركز، وفي الهجوم هناك أكثر من لاعب خاصة من العناصر الجديدة أو سالم صالح هو الورقة الحالية، كما سيكون للبرازيلي كايو لوكاس دور حر نسبياً في الجانب الهجومي.

وكانت تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية على فترتين صباحية ومسائية، وكان الجانب البدني هو الجزء الأكبر، خاصة في الفترة الصباحية في صالة الجيم، وفي المساء تدريبات وتطبيق لبعض الجوانب الفنية.