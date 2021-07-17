لوكاتيللي يحلم بقميص «اليوفي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تجددت المفاوضات بين ناديي يوفنتوس وساسولو الإيطاليين من أجل بحث صفقة انتقال النجم الدولي مانويل لوكاتيللي إلى «السيدة العجوز»، في ظل رغبة اللاعب الشديدة في اللعب لليوفي، إلا إن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد، بشأن قيمة الصفقة أو صيغة التعاقد.

وذكر موقع «جول» العالمي بنسخته الفرنسية أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، نظراً لترحيب لوكاتيللي باللعب للبيانكونيري، وتصميمه على ارتداء قميص «السيدة العجوز»، والذي يمثل الحلم بالنسبة له وقال الموقع إن إدارة «اليوفي» اقترحت عقد إعارة مدته عامان، على غرار ما فعلته الموسم الماضي في صفقة النجم كييزا القادم من نادي فيورنتينا، ولكن ساسولو يفضل البيع النهائي نظير، 40 مليون يورو، وهو الرقم الذي كان عرضه نادي أرسنال الإنجليزي لشراء اللاعب.

وإزاء رغبة اللاعب في البقاء في إيطالياً، وتحديداً في يوفنتوس، فإن التفاؤل بإتمام الصفقة بات كبيراً بعد أن عرض «البيانكونيري» مبلغ 30 مليون يورو، في حين أن موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، حدد سعر اللاعب بـ 35 مليون يورو، ما يعني احتمال حدوث تقارب بين الرقمين، حتى يتحقق حلم بطل أوروبا الجديد باللعب للسيدة العجوز، ما لم يطرأ أي تطور جديد على المفاوضات.

ويلعب لوكاتيللي (23 عاماً) لنادي ساسولو منذ عام 2019، بعد أن كان لاعباً في إيه سي ميلان خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ولعب في جميع المراحل السنية للمنتخبات الإيطالية بدءاً من تحت 15 عاماً (2013) وتحت 16 سنة (2014) وتحت 17 سنة ( من 13 إلى 2015) وتحت 19 سنة (2015- 2016) وتحت 21 سنة (2017) وتم تصعيده للمنتخب الإيطالي الأول عام 2020.

ولفت لوكاتيللي الأنظار إليه بشدة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» الأخيرة، عندما شارك بديلاً لنجم خط الوسط ماركو فيراتي، رغم أنه أضاع ركلة الجزاء الترجيحية في مباراة إسبانيا في نصف النهائي.