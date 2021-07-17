إيكاردي «غير مرغوب فيه»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان، يقترب من خط النهاية مع النادي الباريسي، إذ إنه لم يدخل بصورة واضحة في الخطط المستقبلية لمواطنه المدرب ماوريسيو بوكتينيو، بعد عامين أمضاهما مع هذا الفريق.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن إيكاردي لاعب إنتر ميلان السابق يسارع الخطى من أجل العودة مرة أخرى إلى إيطاليا، وأنه أجرى اتصالات بماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، الذي كان يرغب في ضمه إلى صفوف «اليوفي»، خلال فترة ولايته الأولى لفريق «السيدة العجوز» (ما بين 2014 و2019).

وكشف الموقع النقاب عن أن إيكاردي يرغب بشدة في اللعب لليوفنتوس، بعد أن شعر بأن الأمور لا تسير معه بشكل إيجابي في باريس، وأن فرص بقائه هناك باتت ضعيفة جداً، علاوة على أنه بات على اقتناع بضرورة العودة إلى إيطاليا للم شمل الأسرة، حيث تعيش زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا المذيعة التلفزيونية الأرجنتينية الشهيرة وابنتاه أغلب الوقت هناك.

وفي المقابل، ذكر الموقع نفسه أن إدارة سان جيرمان لا تمانع رحيل إيكاردي بشرط تلقي عرض مناسب، إذ إن النادي الباريسي كان دفع 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته من ناديه السابق إنتر ميلان. ولعب إيكاردي 62 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 33 هدفاً، وهو معدل جيد للاعب وصف بأنه «غير مرغوب فيه» وفقاً لتعبير موقع جول العالمي.

بدأ إيكاردي المولود في 19 فبراير 1993(28 سنة) حياته الكروية في أكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة الإسباني موسم 2012-2013، قبل أن ينتقل في نفس الموسم إلى نادي سامبدوريا الإيطالي، ثم استقر به المقام في إنتر ميلان اعتباراً من عام 2013، وكان ترتيبه التاسع بين أفضل هدافي الإنتر عبر تاريخه، ولعب إيكاردي لمنتخب الأرجنتين بدءاً من أكتوبر عام 2018، ولكنه لم يشارك إلا نادراً.

