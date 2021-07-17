«نخبة» الخيول تبحث عن لقب كأس رئيس الدولة في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن مملكة السويد غداً «الأحد»، على مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن شهد العام الماضي إضافة السويد لأجندة سباقات الكأس الغالية، دعماً للملاك والمربين في رعاية وإعلاء مسيرة الخيل العربي في كافة المضامير العالمية.

وتقام سباقات الكأس الغالية برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، للحفاظ على مكانة الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويشهد سباق المحطة السويدية، مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، في تنافس محتدم على لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم قائمة الخيول المشاركة في سباق المحطة السويدية مجموعة مميزة، تمثل نخبة وأفضل مرابط الخيل العربي في السويد، في دلالة مهمة على مكانة وقيمة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية وأثرها الكبير على الملاك والمربين واهتمامهم الواسع وإقبالهم بكثافة على المشاركة في الحدث التاريخي.

وتشارك خيول إسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بقوة في لقاء القمة السويدية، حيث يتواجد كل من «رسمي الخالدية» بإشراف المدرب يانوش كوزلويسكي وقيادة الفارس بير أندرس جرابيرج، إلى جانب «ميار الخالدية» بإشراف المدرب ميشال بوركووسكي وقيادة الفارس إليون تشافيس، إضافة إلى «سهم الخالدية»، الذي يشرف على تدريبه ماريا هاجمان إريكسون ويقوده الفارس فريدريك جانيتسكي. كما يشارك كل من الجواد «ماكلان»، والذي يعود للمالك كيمفورز كريستين وهاكانسون أوف، بإشراف المدرب هنريك انبلوم وقيادة الفارس أولريكا هولمكويست، والجواد «أيمن»، الذي يعود للمربي الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني والمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، «دي جلانو»، للمالك هاجمان إريكسون ماريا وبإشراف المدربة ماريا هاجمان إريكسون وقيادة الفارس مالين هولمبرج، «كليوباتري» للمالك أيه إي أنديرونس رايدينج ايه بي وبإشراف المدرب أنيلي إريكسون وقيادة الفارس جوزفين لاندجرين.

وهناك «توب مدينة» للمالك ستول سويدين وبإشراف المدرب شارلوت جوس وقيادة الفارس آنا بيلروث، «ليندال آفاتار» للمالك ليندال أنيتا وبإشراف المدرب شارلوت جوس وقيادة الفارس مارتن رودريجيز، «مُهيمن» ملك الأصايل ريسينج وانديورنس رايدنج، بإشراف المدرب أنيلي إريكسون وقيادة الفارس أندرياس تابيا دالبارك.

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: فخورون بالمكتسبات التي تحققها الكأس الغالية وآثارها الكبيرة على الملاك والمربين بكافة دول العالم ودورها في تشجيع الإنتاج وتحفيزهم على تربية ورعاية الخيل العربية وتعزيز حضوره الفاعل في جميع السباقات العالمية.

مضيفاً: الوصول لمحطة السويد يمثل استمراراً مهماً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية، التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية التي استطاعت أن تكون نموذجاً مميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربي وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية برغم جميع التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي.

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: تمثل محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة والمميزة في سلسلة سباقات الكأس الغالية، بعد أن شهد العام الماضي انضمامها لأجندتنا، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، ويتهافت على المشاركة في سباقاتها نخبة وصفوة الملاك ومرابط الخيل.

مضيفاً: نفخر بالمشاركة الكبيرة والقوية في صراع الكأس الغالية في مملكة السويد، والتي تدل على حضورها القوي للعام الثاني، ما يؤكد نموها المتسارع وسمعتها المرموقة.