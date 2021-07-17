«جائزة الإبداع» تحفّز الرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو

رضا سليم (دبي)

حث مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، الرياضيين العرب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو خلال الفترة 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، على التمثيل المشرف لدولهم وللرياضة العربية وتحقيق إنجازات مشرفة تؤهلهم للفوز بالميداليات الأولمبية والترشح للفوز بإحدى فئات الدورة 11 للجائزة الأكبر من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها.

كما حث مجلس الأمناء منتخب الإمارات والمنتخبات العربية المتأهلة إلى الأدوار النهائية من تصفيات قارة آسيا لنهائيات كأس العالم، التي ستنطلق يوم 2 سبتمبر المقبل، على التألق والمنافسة بقوة لنيل بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة، الذي عقد عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس د. حسن مصطفى، د. خليفة الشعالي، مصطفى العرفاوي، موزة المري، أمين عام الجائزة، أحمد مساعد العصيمي، منى بو سمرة وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على البرنامج الزمني للفترة المتبقية من الدورة الحالية وهي مرحلة الترشح التي تنتهي يوم 15 سبتمبر المقبل، وتتم بطريقة الترشح من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجائزة وبدون تقديم أية ملفات ورقية، تليها مرحلة فرز الملفات المترشحة في جميع الفئات والتأكد من مطابقة جميع الإنجازات لمتطلبات الترشح، سواء من جهة زمن تحقيق الإنجاز أو نوعيته، والتأكد من الوثائق المرفقة.

وتبدأ مرحلة التحكيم عن بعد وعبر برنامج التحكيم الإلكتروني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث سيتم توزيع الملفات على المحكمين بطريقة تضمن الحيادية وعدم تولي أي حكم تقييم وتحكيم أي ملف لرياضي أو مؤسسة من ذات الدولة التي ينتمي إليها، يلي ذلك اختيار الفائزين ورفع قائمة الأسماء لسمو رئيس الجائزة للاعتماد، كما سيتم يوم 1 نوفمبر فتح باب ترشيحات الجمهور للفائزين النهائيين بفئة الناشئين، ثم الإعلان عن الفائزين بجميع الفئات يوم 23 نوفمبر المقبل في مؤتمر صحفي موسع.

كما تم اعتماد إقامة حفل تكريم الفائزين بالدورة 11 يوم 9 يناير 2022 بالحضور المباشر، وذلك في مقر إكسبو وأثناء الحدث العالمي الكبير وحضور شخصيات دولية من ضيوف إكسبو وضيوف الجائزة.

وعبّر رئيس مجلس الأمناء عن سعادته بعودة النشاط الرياضي حول العالم وإقامة البطولات المحلية والقارية والدولية بنجاح، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة الخاصة بكل منطقة وكل بطولة، بما يمنح الرياضيين الفرصة للعب وتقديم أفضل مستوياتهم خلال هذه الفترة الصعبة، كما أن العودة كانت مقرونة بالحضور الجماهيري، وهو أمر مهم جداً لدعم للرياضيين وأيضاً لإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة رياضاتهم المفضلة ورياضييهم المحليين والعالميين.

وأكد الطاير أن الجائزة تواصلت مع الاتحادات المحلية والعربية والدولية واللجان الأولمبية لحثها على عودة الفعاليات والبطولات الرياضية، كما أن الجائزة تدعم الاتحادات من خلال محور التنافس في الفئة المؤسسية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، وهو محور المبادرات والبرامج والمشاريع الإبداعية التي تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وساهمت في مواجهة التحديات العالمية في المجال الرياضي، والذي يحفّز الاتحادات على إطلاق المبادرات الإبداعية المناسبة لكل رياضية من أجل مواجهة جائحة كوفيد- 19 وجميع التحديات الأخرى، وتم أيضاً تحديد مواعيد فترة الترشح واختيار الفائزين، بما يمنح الرياضيين من أصحاب الإنجازات الأولمبية والبارالمبية الفرصة للترشح والفوز في الدورة 11 للجائزة.

وثمن مجلس أمناء الجائزة استمرار تألق العديد من الفائزين بفئات الجائزة خلال البطولات الرياضية الدولية وتأهلهم للتنافس في أولمبياد طوكيو والسعي لإحراز المزيد من الميداليات الأولمبية، وهو الأمر الذي يؤكد أثر الجائزة في تحفيز الرياضيين لإحراز المزيد من الإنجازات العالمية والأولمبية، حيث تمثل الدورات الأولمبية قمة التنافس الرياضي، فيما يمثل الفوز بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» قمة التقدير والتكريم للإنجازات الرياضية التي يحققها كل مبدع رياضي.

وكرمت الجائزة خلال الدورات العشر الماضية 13 بطلاً أولمبياً عربياً، بلغت حصيلة إنجازاتهم 24 ميدالية أولمبية موزعة على 9 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات، وسيكون أولمبياد طوكيو هو الدورة الأولمبية الرابعة التي يدخل الفائزون بها في قائمة الترشيحات للفوز بالجائزة بعد أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما كان للفائزين بدورات الألعاب البارالمبية أيضاً.