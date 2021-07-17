جماعية الأهلي تتحدى سرعة كايزر تشيفز في نهائي «أبطال أفريقيا»

عمرو عبيد (القاهرة)

يملك الأهلي أفضلية هجومية في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز، حيث سجل «الشياطين» 23 هدفاً مقابل 12 لـ«الملوك»، الذي خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة من أصل 14، مقابل 8 من إجمالي 12 لحامل اللقب القاري.

وأظهر هجوم الأهلي المصري خطورة تكتيكية واضحة بتسجيل 74% من أهدافه عبر التمريرات الحاسمة بين لاعبيه، الذين شارك 16 منهم في تسجيل وصناعة أهدافه الأفريقية، مقابل 12 لاعباً في كايزر تشيفز بألعاب جماعية بلغت نسبتها 50%.

الفريقان يملكان نسباً متقاربة في تسجيل الأهداف عبر الشوطين رغم الفارق الرقمي العام بينهما، حيث أحرز «المارد الأحمر» 60.9% من أهدافه في الشوط الثاني، مقابل 39.1% للشوط الأول، في حين بلغت نسب «الأولاد» 58.3% و41.7% على الترتيب.

وأهدى التوازن التكتيكي «العملاق المصري» 10 أهداف عبر العمق الهجومي، مقابل 13 هدفاً من الطرفين، في حين تظهر خطورة «البطل الجنوبي» على الجانبين، بإحراز 10 أهداف عبرهما خاصة الطرف الأيمن مقابل هدفين من العمق.

وجاءت أغلب أهداف الفريقين داخل منطقة الجزاء باستثناء هدف وحيد للأهلي، أحرزه طاهر محمد طاهر بتسديدة خارج المنطقة أمام صن داونز في ذهاب نصف النهائي، كما اقتصرت أهدافهما من «الركلات الثابتة» على الركنيات وضربات الجزاء بنسب محدودة ومتقاربة، ويملك كايزر تشيفز نقطة قوة تكمن في ألعاب الهواء بتسجيل 42% من أهدافه برؤوس لاعبيه، في ظل اعتماده على الكرات العرضية التي أنتجت 75% من إجمالي الأهداف، وهي ذات النسبة الخاصة بهجماته السريعة التي هزت الشباك.

على الجانب الآخر، يملك «البطل المصري» التنوع الهجومي الخطير، حيث أسفرت هجمات الأهلي المنظمة عن تسجيل 82.6% من الأهداف، لكنها مزجت بين الإيقاع الهادئ والسرعة بنسبتي 56.5% و43.5% على الترتيب، وصنعت التمريرات البينية 35% من الأهداف بطريقة مباشرة مثلما أنتجت «العرضيات».

دفاعياً، صمد «الملوك» بشباك نظيفة في 11 مباراة، لكنه استقبل 9 أهداف في 3 مواجهات، بينما تلقى «حامل اللقب» 6 أهداف في 4 مباريات ولم تهتز شباكه أكثر من مرتين في أية مباراة، كما استقبل هدفاً واحداً فقط في آخر 4 مباريات من البطولة، وتلقى في شباكه هدفاً واحداً فقط من هجمة مرتدة بتمريرة بينية، ومثله من كرة عرضية وآخر من كرة طولية، بينما اهتزت شباكه مرتين عبر ألعاب الهواء.

كما استقبل نصف عدد الأهداف في مرماه عبر الركلات الثابتة، في حين أسقطت «العرضيات» دفاع كايزر تشيفز 6 مرات من إجمالي 9، ووقع ضحية الهجوم المنظم 7 مرات، واهتزت شباكه بنسبة 44% من الركلات الثابتة مقابل 33% للأهداف الرأسية، بجانب استقباله ذات النسبة من الأهداف في الأوقات الأخيرة القاتلة.

