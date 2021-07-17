ناشئو «المصارعة» إلى بودابست للمشاركة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر غداً «الأحد» بعثة منتخبنا الوطني لناشئي المصارعة تحت 17 سنة، إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة للفئات العمرية التي تنطلق بعد غدٍ «الاثنين» وتستمر حتى 25 يوليو الجاري.

وتضم البعثة التي اعتمدها محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو اللاعبين خليفة محمد الحفيتي المشارك في وزن تحت 92 كجم، وعبدالله راشد الكياني المشارك في منافسات وزن تحت 61 كجم، بجانب توفيق إبراهيم السيد مدرب نادي الفجيرة للفنون القتالية، وشعبان السيد شعبان المدير الفني للاتحاد.

وأكمل اللاعبان استعداداتهما للمشاركة العالمية الأولى من خلال المعسكر الخارجي الأول الذي أقيم بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي بالقاهرة بمشاركة منتخب مصر للشباب، ثم المعسكر الداخلي الذي اختتم أمس الأول في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية بالفجيرة، كما أكملت البعثة كافة الترتيبات الإدارية والصحية الاحترازية المطلوبة قبل السفر إلى بودابست.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي البعثة على ضرورة تمثيل رياضة الإمارات التمثيل المشرف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية وفقاً لتوجيهات اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة بما يكفل السلامة للجميع، وتمنى للاعبين الحفيتي والكياني التوفيق في مشاركتهما الأولى في بطولة العالم، وأن يقدما مستويات مشرفة، معتبراً أن تواجدهما في هذا الحدث العالمي في هذه المرحلة العمرية المبكرة، سينعكس إيجاباً على مسيرتهما في المستقبل.