مسيرة ليلارد مع بورتلاند تدخل «المنعطف المحوري»

واشنطن (د ب أ)

يرى داميان ليلارد، أن هناك حاجة لإجراء تعديلاً في فريق بورتلاند ترايل بليزرز، لإنهاء فترة الانتظار التي وصلت إلى 44 عاماً للحصول على لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وسط تكهنات تدور حول مستقبله.

وأشار تقرير إعلامي اليوم الجمعة، أن ليلارد سيطلب صفقة تبادلية من بليزرز، بعد أن قضى كل مسيرته في دوري المحترفين في بورتلاند.

وأجاب ليلارد على سؤال عما إذا كان بليزرز يطابق التزامه بالامتياز قال: للوصول إلى الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، كان علي أن أقدم كل ما لدي.

وأضاف: كنت سأفعل ما يجب فعله للفوز بالمباريات، لم أحضر للدوري لأقلق بشأن ما يفعله الآخرون في المؤسسة، لم أحضر بهذا النوع من العقلية.

وأضاف: ولكنني شاركت في 95 % من المباريات في مسيرتي، لقد لعبت رغم إصاباتي، كنت جزء في مرتين لإعادة البناء، أشعر أنني قمت بتجربة كل شيء مع ترايل بليزرز، وارتديت هذا القميص كعلامة شرف وبالكثير من الفخر والاهتمام.

وبسؤاله لماذا يشعر أنه في منعطف محوري في مسيرته قال ليلارد: هناك عدة أسباب: أولها أنني لم أعد صغيراً، بيئتنا كانت دائماً عظيمة. وأضاف: نحن لا نخسر كثيراً، ولكننا خرجنا من فريق دنفر ناجتس، وشعرت أننا لا نستحق الخسارة، خرجت من هذه المباراة حزين للغاية.