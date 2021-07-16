هاميلتون أول المنطلقين في الـ"سبرينت"

سيلفرستون (أ ف ب)

سيكون سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، أول المنطلقين السبت في سباق الـ"سبرينت" لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا1، بعدما أنهى التجارب التأهيلية في الصدارة الجمعة على حلبة سيلفرستون.

وجرت العادة أن تكون التجارب التأهيلية يوم السبت على أن يخصص الجمعة لجولتي التجارب الحرة، لكن مع استحداث سباق الـ"سبرينت" للمرة الأولى اعتباراً من السباق البريطاني، الذي يشكل المرحلة العاشرة لهذا الموسم، اكتفى السائقون بجولة تجارب حرة واحدة الجمعة، فيما استبدلت الجولة الثانية بالتجارب التأهيلية التي حددت مراكز المنطلقين في سباق الـ"سبرينت" القصير السبت.

وسيُعتمد سباق الـ"سبرينت" للمرة الأولى بدلاً من التجارب الرسمية الاعتيادية، حيث ستضاف نقاطه إلى النقاط الـ25، التي تمنح للفائز بالمركز الأوّل، ونقطة أسرع لفة خلال السباق.

وسيقام السباق القصير المكون من 17 لفة السبت ظهراً، على غرار التجارب التقليدية، على أن يكون الفيصل في تقرير خط انطلاق سباق الأحد «52 لفة».

وتأتي خطوة المشرفين على البطولة العالمية باعتماد سباق الـ"سبرينت"، ضمن السعي لزيادة الاستعراض وجذب المزيد من الجماهير الشابة، حيث سيمنح الأسرع ثلاث نقاط، والثاني نقطتين والثالث نقطة واحدة.

وسيستغرق السباق القصير بمسافة 100 كلم من دون توقف قرابة نصف ساعة، وحددت مراكز المنطلقين فيه الجمعة، من خلال فترة تجارب تأهيلية لمدة ساعة تقسم إلى ثلاثة أجزاء.

وهذا الأمر يعني أنه أتيح أمام الفرق ساعة فقط من التجارب الحرة الجمعة، من أجل إيجاد أفضل معايير الضبط للسيارات لتتناسب مع ظروف الحلبة.

وبعدما أنهى جولة التجارب الحرة في المركز الثالث، خلف متصدر الترتيب العام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابين، ومواطنه لاندو نوريس «ماكلارين»، وأمام ابن إمارة موناكو شارل لوكلير «فيراري» وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس «مرسيدس»، والإسباني كارلوس ساينس «فيراري» توالياً، سيطر هاميلتون على التجارب التأهيلية وأنهاها في الصدارة أمام غريمه الهولندي، الفائز بالسباقات الثلاثة الماضية، لينطلق من الخط الأمامي للمرة 101 في مسيرته الأسطورية المتوجة بسبعة ألقاب حتى الآن.

وسيكون سائق مرسيدس الثاني بوتاس ثالث المنطلقين السبت، أمام لوكلير وسائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز وثنائي ماكلارين نوريس والأسترالي دانيال ريكياردو والبريطاني جورج راسل «وليامز» وساينس والألماني سيباستيان فيتل «أستون مارتن».

وستكرر تجربة سباق الـ "سبرينت" في جائزة إيطاليا الكبرى وثالثة لم تحدد بُعد، في وقت لاحق من العام الحالي.

ويمني هاميلتون النفس بالخروج منتصراً من سباق الـ"سبرينت" السبت أمام جماهيره، التي ستكون حاضرة بعدد يصل إلى 140 ألفاً يومياً خلال مجريات عطلة نهاية الأسبوع، من أجل نيل النقاط الثلاث المخصصة للفائز وتعزيز حظوظه بالخروج منتصراً من سباق بلاده للمرة الثامنة، من خلال الانطلاق الأحد من المركز الأول، ما سيعيده إلى دائرة المنافسة بتقليص فارق الـ32 نقطة الذي يفصله حالياً على المتألق فيرستابين.

ويأمل هاميلتون وفريقه مرسيدس الذي أدخل تعديلات على سيارته لهذا الأسبوع، لاسيما في أرضيتها، استعادة مستواهما بعدما وجدا نفسهما متخلفين كثيراً أمام ريد بول، الذي لم يكتفِ بما يفعله فيرستابين، بل سيطر على السباقات الخمسة الأخيرة بعد فوز سائقه الجديد بيريز بسباق أذربيجان، وقبله زميله الهولندي في سباق موناكو.