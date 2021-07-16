«يويفا»: إسطنبول تستضيف نهائي «الأبطال 2023»

باريس (أ ف ب)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، استضافة إسطنبول لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بعدما سُحِب منها هذا الحق في النسختين الأخيرتين نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

واستضافت لشبونة نهائي نسخة 2020 عوضاً عن إسطنبول، بعدما استكملت البطولة اعتباراً من ربع النهائي في فقاعة صحية بنظام التجمع، بالإقصاء من مباراة واحدة في ربع ونصف النهائي، عوضاً عن ذهاب وإياب بسبب فيروس كورونا، وتوج بايرن ميونيخ الألماني باللقب على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي 2021 الذي فاز به تشلسي الإنجليزي على مواطنه مانشستر سيتي، لكن قيود السفر المرتبطة بتفشي "كوفيد-19" حرمت المدينة التركية من الاستضافة ونابت عنها بورتو البرتغالية.

وقال الاتحاد القاري الجمعة في حسابه على تويتر: بعد نقل نهائي 2021 لدوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو، ستستضيف إسطنبول نهائي 2023".

وبعدما كانت المدينة المضيفة لنهائي 2021 قبل تفشي الجائحة، وما نتج عن ذلك من تعليق المسابقات المحلية والقارية لأشهر عدة حتى صيف 2020، ستكون سان بطرسبورج الروسية المدينة المضيفة لنهائي الموسم المقبل 2021-2022 بحسب الاتحاد القاري، على أن تكون لندن وميونيخ مضيفتي المباراتين النهائيتين لعامي 2024 و2025.