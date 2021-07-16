الضربات تتوالى على «السلة الأميركي»

باريس (أ ف ب)

انسحب لاعب ارتكاز كليفلاند كافالييرز كيفن لوف، من منتخب كرة السلة الأميركي المشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك لعدم تعافيه بالكامل من إصابة في ربلة الساق اليمنى، بحسب ما أعلن الجمعة.

وقال ابن الـ32 عاماً بحسب ما نقلت عنه شبكة «أي أس بي أن» الرياضية: أشعر بخيبة كبيرة لعدم تمكني من الذهاب إلى طوكيو مع منتخب السلة الأميركي، لكن تحتاج أن تكون في قمة عطائك من أجل خوض الألعاب الأولمبية، وأنا لست كذلك بكل بساطة.

وكان اختيار لوف بين تشكيلة الـ12 لاعباً لأولمبياد طوكيو، الذي ينطلق في 23 الحالي، مفاجئاً للكثيرين، لاسيما أنه خاض موسماً سيئاً في دوري المحترفين وشارك في 25 مباراة فقط.

لكن المدرب الفذ جريج بوبوفيتش اختار لوف لأنه رأى فيه «اللاعب المثالي من أجل الدفاع على لاعبين مثل رودي جوبير»، في إشارة إلى لاعب الارتكاز الفرنسي الذي قدم موسماً استثنائياً في «أن بي أيه» مع يوتا جاز.

وهذا الانسحاب الثاني في الساعات الـ24 الأخيرة من تشكيلة المنتخب الأميركي حامل اللقب الأولمبي، بعد نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل، الذي استبعد بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، والتي أبعدت أيضاً جيرامي جرانت بحسب ما أفاد المنتخب الخميس.

ولم يعلن المنتخب حتى الآن عن اسم بديل بيل أو لوف، لكن من المرجح أن يكونا من لاعبي التشكيلة الأولية، التي شاركت في معسكر لاس فيجاس خلال الأيام العشرة الماضية.

ووضع بيل تحت قيود بروتوكولات فيروس كورونا منذ الأربعاء، من دون أن يُعرف إذا كان مصاباً بالفيروس أو خالط أحداً مصاباً به، وكل ما أورده المنتخب هو أنه لن يشارك في أولمبياد طوكيو.

وكان بيل أساسياً في المباريات الثلاث الاستعدادية، التي خاضها المنتخب ضد نيجيريا (87-90) وأستراليا (83-91) والأرجنتين (108-80)، محققاً ما معدله 10.3 نقاط مع 4,3 متابعات.

وخلافاً لبيل، لم يكن المنتخب الأميركي حاسماً في مسألة نجم ديترويت بيستونز جيرامي جرانت ومشاركته في الأولمبياد من عدمها، مكتفياً بالقول إنه وضع تحت قيود الصحة والسلامة «بدافع الحذر الشديد».

ويغادر المنتخب الأميركي إلى طوكيو الأسبوع المقبل قبل أن يبدأ مشواره الأولمبي في 25 الحالي حيث وقع ضمن المجموعة الأولى التي تضم فرنسا، إيران وتشيكيا.

وينتظر المنتخب الأميركي انضمام ثلاثة لاعبين يخوضون حالياً نهائي دوري المحترفين، وهم ديفن بوكر «فينيكس صنز» وجرو هوليداي وكريس ميدليتون «ميلووكي باكس».