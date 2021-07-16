محمدي يعلن اعتزاله الدولي

فولفسبورج (د ب أ)

قال أدمير محمدي مهاجم فريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، إنه سيعتزل اللعب الدولي مع المنتخب السويسري، وقال محمدي «30 عاماً» اليوم الجمعة:"كانت بطولة أمم أوروبا جميلة وتستحق أن تكون نقطة النهاية.

أنا شاكر وفخور لأنني تمكنت من قضاء العديد من السنوات مع المنتخب الوطني".وأرجع محمدي، الذي أصبح والدا للمرة الثالثة أمس الخميس، أسباب اتخاذه قرار الاعتزال لظروف عائلية".

ولعب محمدي 76 مباراة مع المنتخب السويسري وشارك في كأس العالم 2014 ويورو 2014 و2020، التي تأجلت لتقام هذا العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وودع المنتخب السويسري بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الثمانية بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني 1 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.