شارة محمد بن زايد للهجن.. «الناموس» لـ«روعة»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي، منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، والتي تقام تحدياتها في 30 ميدان بمختلف إمارات الدولة، وشهدت ميادين الدولة صباح اليوم إقامة 15 شوطاً في فئة «الفطامين» ومسافة 2 كلم مشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من كافة أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ميدان الوثبة انتزعت «روعة» للنيادي راشد سالم النعيمي المركز الأول في أول أشواط الأبكار، وأنهت المسافة في 2:09:1 دقيقة، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان تصدر «شاهين» لأحمد سعيد زايد المزروعي مراحل الشوط محققاً المركز الأول بزمن قدره 2:10:63.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الياسات» سليم بخيت بالنوة المنهالي بزمن قدره 2:08:24 دقيقة، الشوط الرابع «عالي» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بزمن قدره 2:12:66، الشوط الخامس «شوق» لعيسى فارس الخاطري بتوقيت قدره 2:10:43، الشوط السادس «الليزر» لمحمد سيف سالم الشامسي بزمن قدره 2:10:09.

وفي الشوط السابع فاز «خيال» لسعيد عيسى سالم البلوشي بتوقيت قدره 2:06:40 دقيقة، الشوط الثامن «شاهين» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بتوقيت بلغ 2:09:97، الشوط التاسع «الفايزة» لحمد مبخوت المنهالي بزمن قدره 2:12:81، الشوط العاشر «شاهين» لعامر عبدالله المنصوري بزمن قدره 2:10:18، الشوط 11 «ملاك» لسهيل أحمد بالأسود العامري بتوقيت قدره 2:08:13.

وفي الشوط 12 فاز «ضاري» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بزمن بلغ 2:08:41 دقيقة، الشوط 13 «الشلفة» لجمعة محمد خلفان المزروعي بتوقيت قدره 2:08:93، الشوط 14 «المختبر» لعبدالله سلطان سالم الوهيبي بزمن قدره 2:06:50، الشوط 15 «عجائب» لعوض بالكيلة العامري بزمن قدره 2:10:70.