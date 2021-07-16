فييرا يستقيل من رئاسة بنفيكا

مدريد (د ب أ)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي اليوم الجمعة، عن استقالة رئيسه لويس فيليبي فييرا من منصبه، بعد اعتقاله بسبب ادعاءات بتورطه في قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال.

وتقددم فييرا «72 عاماً» باستقالته مساء أمس الخميس، بعد 18 عاماً قاد فيها النادي العريق. وقبل أسبوع واحد، تم اعتقال فييرا لتورطه في صفقات تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو «118 مليون دولار» في كرة القدم، ثم تم وضعه بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية.

وتولى نجم خط الوسط البرتغالي الدولي السابق روي كوستا، الذي يشغل منصب المدير الرياضي لبنفيكا منذ عام 2008، منصب رئاسة النادي خلفاً لفييرا بشكل مؤقت.

وينفي فييرا ارتكابه أي أخطاء، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه قريباً من الإقامة الجبرية مقابل الكفالة.