«الأبيض الأولمبي».. استفادة فنية رغم خسارة «التجربة البرازيلية»

بلجراد (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أمس معسكره الخارجي، الذي أقيم في صربيا ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي ستقام بالدولة في شهر أكتوبر المقبل، حيث أوقعت القرعة التي سُحبت مؤخراً في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

وخاض منتخبنا أمس مباراة ودية أمام نظيره المنتخب البرازيلي، الذي يستعد لخوض منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وخسرها «الأبيض» 2-5 في تجربة مفيدة جداً قدم خلالها منتخبنا مستوى جيداً طوال شوطي المباراة على الرغم من خسارته.

تقدم منتخبنا في الدقيقة 21 عن طريق مدافع البرازيل بالخطأ في مرماه قبل أن يسجل المنتخب البرازيلي هدف التعادل في الدقيقة 43 عن طريق دييجو كارلوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وفي الدقيقة 66 عاد منتخبنا للتقدم عن طريق المهاجم عبدالله النقبي من ضربة رأسية جميلة ليعود بعدها المنتخب البرازيلي لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه رينيير، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق استطاع المنتخب البرازيلي من تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق مارتنيلي وميثتيوس (هدفين).

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى، يوسف المهيري، سعيد الكعبي، مروان فهد، فارس خليل، أحمد محمود، عيد خميس، عبدالله البلوشي، خالد البلوشي، عبدالله النقبي، وخلفان النوبي. وأجرى الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا عدداً من التغييرات خلال شوط المباراة الثاني بهدف منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

شهد المباراة مبارك سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية مشرف المنتخب الأولمبي، وعدد من مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وقال يوسف حسين السهلاوي إن خوض مباراة تجريبية مع منتخب البرازيل لها فوائد فنية كبيرة، خاصة أن المنتخب البرازيلي يستعد لأولمبياد طوكيو ويضم مواهب جيدة، مؤكداً أن اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يدعم جميع المنتخبات ويوفر لها أفضل فرص الإعداد.

وأشاد رئيس لجنة المنتخبات بجهود لاعبي «الأبيض» وانضباطهم وحرصهم على الاستفادة من المعسكر، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، مثمناً عمل الجهاز الفني والإداري، وداعياً إلى تحقيق المزيد من التطور والانسجام قبل بداية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة التي تقام في أكتوبر المقبل.

بدوره أعرب عبدالله النقبي مهاجم منتخبنا الأولمبي عن سعادته بالتسجيل في مرمى المنتخب البرازيلي في المباراة من ضربة رأسية جميلة، وقال: النتيجة التي انتهت عليها التجربة الودية لا تعبر عن سير أحداث المباراة، خاصة أننا استطعنا التقدم مرتين بالنتيجة، وتحكمنا في بعض مجريات المباراة، وفرضنا أسلوبنا على المنتخب البرازيلي، ولعبنا بتوازن تام باستثناء الدقائق العشر الأخيرة.

وأوضح النقبي أن معسكر صربيا جاء ناجحاً من النواحي الفنية والبدنية كافة، مشيداً بالدور الذي قام به المدرب الإسباني دينيس وجهازه المساعد، وكذلك الجهاز الإداري في مسألة توفير كل احتياجاتنا وتقديم النصائح، مؤكداً أن المنتخب سيكون جاهزاً لخوض غمار التصفيات والمنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات.