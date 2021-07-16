بيل وجرانت سبب إلغاء ودية أميركا وأستراليا

برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد الأميركي لكرة السلة، أن المباراة الودية المقررة غداً السبت بين المنتخبين الأميركي والأسترالي للعبة، ألغيت بسبب تزايد المخاوف من الإصابات بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وكان مقرراً أن يلتقي المنتخبان للمرة الثانية ضمن استعداداتهما للمشاركة في منافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية المرتقبة في طوكيو. ويأتي إلغاء المباراة، بعدما أكد الاتحاد الأميركي لكرة السلة أمس الخميس، أن اثنين من اللاعبين خضعا للبروتوكول العلاجي والصحي.

وتم استبعاد برادلي بيل لاعب واشنطن ويزاردز من قائمة المنتخب الأميركي المشاركة في الأولمبياد، بعدما بدأ اللاعب بروتوكول العلاج، فيما وضع جيرامي جرانت في إطار البروتوكول الصحي والعلاجي كإجراء وقائي.

ورغم هذا، لا يزال مقرراً أن يلتقي المنتخب الأميركي نظيره الإسباني ودياً بعد غد الأحد في لاس فيجاس، وذلك في آخر مباريات الفريق الإعدادية قبل السفر إلى طوكيو يوم الاثنين.

ويستهل المنتخب الأميركي مشاركته في المسابقة الأولمبية بمواجهة نظيره الفرنسي في 25 يوليو، فيما سيبدأ المنتخب الأسترالي مشاركته في الأولمبياد بنفس اليوم أمام نظيره النيجيري.

وكان المنتخب الأسترالي صدم نظيره الأميركي في المباراة الودية الأولى بينهما يوم الثلاثاء الماضي، وتغلب عليه 91 / 83، بعدما تلقى المنتخب الأميركي صدمة أخرى يوم الاثنين الماضي وخسر أمام نيجيريا 87 / 90.