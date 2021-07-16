وفد الإمارات يُنهي تسجيل الرياضيين في الأولمبياد

دبي (الاتحاد)

أنهت طليعة وفد الإمارات كافة الأمور المتعلقة بتسجيل الوفد الرياضي والوفود الإدارية المرافقة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (23 يوليو الجاري - وحتى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 42 منشأة رياضية.

وتأكد أحمد الطيب مدير وفد الإمارات في الدورة الأولمبية من مختلف الإجراءات والتحديثات الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب، إذ تم إجراء حصر شامل لمختلف الخطوات الخاصة بالوصول واستلام الأمتعة وإجراء المسحات الطبية الدورية سواءً عقب الوصول إلى طوكيو أو خلال فترات المنافسات.

وتعرف الطيب على جداول التنقلات ومواعيد التحرك الخاصة بالرياضيين من خلال منصة اللجنة المنظمة داخل القرية الأولمبية والتي تنقسم إلى العديد من الإدارات المعنية في الجوانب الطبية والصحية والإقامة والإعاشة.

من ناحية أخرى، يصل منتخبنا الوطني للجودو إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم قادماً من مولدوفا عقب ختام معسكره التدريبي، كما يصل في اليوم ذاته الرامي سيف بن فطيس والدكتور عبد الله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية وطبيب الوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتنتشر السيارات الذاتية القيادة داخل القرية الأولمبية لخدمة الوفود المشاركة في التنقل والوصول إلى المواقع المختلفة.