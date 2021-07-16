الإعلام البرازيلي يشيد بتصديات المنهالي

مراد المصري (دبي)

ركزت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية على أداء راكان المنهالي حارس مرمى منتخبنا الأولمبي، الذي قام بتصديات بارزة خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخبنا الأولمبي ونظيره البرازيلي أمس الأول، وخسرها منتخبنا 2 - 5.

واعتبرت جازيتا إسبيرتيفو، أن الحارس المنهالي قدم مباراة رائعة، وكان الأبرز في صفوف المنتخب الذي عانى في الدقائق الأخيرة ليتجرع الخسارة 5 - 2.

أما موقع «تيرا» الرياضي الشهير، فاعتبر أن المنتخب البرازيلي كان قادراً على تسجيل العديد من الأهداف في الشوط الأول لولا تألق الحارس راكان المنهالي، وكتبت: قام بالإنقاذ بشكل لافت، وذلك عبر لا يقل عن أربع تصديات جيدة لفرص محققة، في أداء بارز من الحارس رغم أنه لا يمتلك طول قامة كبيراً.

وبشكل عام اعتبر الموقع، أن منتخبنا الوطني كشف الثغرات التي يجب على نظيره البرازيلي علاجها قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، وذلك في حال أراد الدفاع عن الميدالية الذهبية التي حققها في عام 2016. يذكر أن راكان المنهالي يلعب في صفوف نادي الجزيرة، ويبلغ من العمر 20 عاماً.