بحثاً عن «جولدن سلام».. ديوكوفيتش يشارك في الأولمبياد

برلين (د ب أ)

أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مشاركته في منافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية المرتقبة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع ديوكوفيتش إلى الفوز بالميدالية الذهبية لفردي التنس في الأولمبياد، ليصبح على بعد لقب واحد من إنجاز الـ«جولدن سلام»، بجمعه جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» وكذلك ذهب الأولمبياد في موسم واحد.

وتوج ديوكوفيتش حتى الآن بألقاب بطولات أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة «رولان جاروس» وإنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ولم يعد متبقياً أمامه في البطولات الأربع الكبرى سوى أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، بالإضافة لذهبية الأولمبياد.

وتبدو فرص ديوكوفيتش جيدة في الفوز بذهبية الأولمبياد مع انسحاب كل من منافسيه البارزين، الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر لظروف ازدحام جدول المباريات والإصابة على الترتيب.

وسبق لديوكوفيتش المشاركة في الأولمبياد ثلاث مرات سابقة، لكنه لم يحرز سوى الميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008.

وأكد ديوكوفيتش «34 عاماً» مشاركته في أولمبياد طوكيو، من خلال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس، وجهها إلى مشجع ياباني في احتفاله بعيد ميلاده السادس.

وذكر ديوكوفيتش في الرسالة: لا تشعر بالإحباط صديقي الصغير كوجيرو، حجزت تذكرتي إلى طوكيو، وسأكون فخوراً بالمشاركة مع فريق صربيا في الأولمبياد.

وكان ديوكوفيتش قال بعد فوزه بلقب ويمبلدون الأسبوع الماضي: خطتي كانت دائماً هي المشاركة في الدورة الأولمبية، ولكنني الآن مشتت بعض الشيء.