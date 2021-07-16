6 أسباب تدفع «روخي بلانكوس» لاستعادة جريزمان

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لديه أسباب وجيهة لقبول عودة المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الحالي، إلى ناديه السابق، واتسع نطاق الحديث حول هذا السيناريو على مدار الساعات الأخيرة، بعد أن كان البعض يتصور أن اللاعب يميل أكثر للعودة إلى وطنه للعب لنادي باريس سان جيرمان.

وتردد كثيراً أحاديث في الآونة الأخيرة عن افتراض حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تشمل جريزمان وساؤول نيجيز، وفقاً لما أكدته الصحافة الإسبانية.

وذكرت صحيفة آس إن هناك 6 أسباب تدفع «روخي بلانكوس» للموافقة على استعادة جريزمان من البارسا، بعد أن أبدى استعداده لتخفيض راتبه إلى النصف، من أجل العودة هذا الصيف، وأول هذه الأسباب هي أن جريزمان يعرف جيداً النادي الذي سبق اللعب له واعتاد على أسلوب لعبه مع دييجو سيميوني المدير الفني.

وثاني الأسباب أن رحيل جريزمان إلى برشلونة عام 2019، كان له وقع سيئ على جماهير «الأتليتي»، ويريد اللاعب إصلاح علاقته بهذه الجماهير، وإن كانت علاقته بالمدير الفني لم تتأثر على الإطلاق.

والسبب الثالث هو أن جريزمان يمثل سلاحاً هجومياً فعالاً يمكنه أن يضيف المزيد من القوة والأهداف لهجوم الفريق، فلطالما كان جريزمان فعالاً عندما كان يلعب من قبل لهذا الفريق المدريدي، فضلاً عن أنه سبق له اللعب مع الأوروجواياني لويس سواريز لمدة موسم في البارسا.

وهذا ينقلنا إلى السبب الرابع، وهو إمكانية نجاح جريزمان في تشكيل ثنائي خطير مع سواريز، باعتباره مهاجماً ثانياً، قادر على تمويله بالتمريرات الحاسمة، علاوة على قدرته أيضاً على التسجيل بنفسه.

أما السبب الخامس فيتعلق بأن بطل العالم المتوج مع منتخب «الديوك» في مونديال روسيا 2018، سيخلق نوعاً من المنافسة الشديدة في خط هجوم الأتليتي الذي يضم أيضاً جواو فيليكس وأنخيل كوريا ولورينتي.

والسبب السادس والأخير أن أتلتيكو مدريد يعتمد على روح إثبات الذات والتحدي التي يتحلى بها جريزمان ، بعد تجربة موسمين متوسطين مع البارسا، ولهذا يأمل أن يظهر في أفضل مستوياته.

ولكل هذه الأسباب - والكلام للصحيفة - يرغب أتلتيكو مدريد في استعادة نجمه السابق اعتباراً من هذا الصيف، لأن بريق عودته سيفوق البريق الذي صاحب ضم سواريز.