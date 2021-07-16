«زوارق أبوظبي» جاهزة لتحدي أوجستو

أوجستو (الاتحاد)

استعد فريق أبوظبي لبدء مشواره في تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا-2، والذي ينطلق غداً «السبت» في مدينة أوجستو في بولندا وعلى بحيرة نيكو بالتحديد، ويأمل الفريق الإماراتي وهو حامل لقب البطولة في آخر موسم في 2019 في أن يكرر نفس الإنجاز ويحل في المركزين الأول والثاني عبر زورقي «أبوظبي 1» و«أبوظبي 2».

وينطلق السباق غداً في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وبمشاركة متوقعة لأربعة عشر زورقاً من خلال المنافسة التي من المقرر أن تستمر اليوم لست ساعات كاملة، ثم تستأنف غداً في اليوم الختامي، وست ساعات أخرى لكي يكمل السباق مدته القانونية وهي 12 ساعة على مدار يومين.

ويعتبر هذا السباق أحد المنافسات الكلاسيكية في القارة الأوروبية، وينقسم على جزأين، الأول يقام في مدينة روين الفرنسية في شهر مايو من كل عام والثاني في أوجستو، وجاءت الظروف هذا الموسم كي يتم تأجيل سباق روين إلى أكتوبر المقبل كي يكون سباق أوجستو هو الافتتاحية للموسم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

ويشارك فريق أبوظبي بسبعة متسابقين حسب نظام البطولة حيث يقود زورق «أبوظبي 1» كل من ثاني القمزي، راشد القمزي ومنصور المنصوري في حين يشارك على زورق «أبوظبي 2» ماجد المنصوري، راشد الطاير، راشد الرميثي ومحمد المحيربي، وحسب لوائح المنافسة يقوم كل متسابق بقيادة الزورق لمدة زمنية تتراوح ما بين الساعة ونصف الساعة إلى ساعتين.

ويأمل أبطال أبوظبي في استعادة ذكريات الفوز على البحيرة التي تحمل لهم تاريخاً مفرحاً، حيث سبق وأن حقق زورق «أبوظبي 1» لقب سباق اليوم الأول في 2016، ثم غاب عن المشاركة في 2017، وعاد للمشاركة في 2018 ولكن خرج في الدورة الأخيرة قبل أن يقدم الفريق الأداء الأجمل، ويفوز بلقبي السباق الأول والثاني والوصافة أيضاً لزورقي أبوظبي في 2019.

وينطلق السباق في تمام التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثالثة بعد الظهر، وسيعقب السباق مراسم تتويج الفائزين في اليوم الأول وتوزيع النقاط أيضاً، بالإضافة إلى الفحص الفني الذي ستخضع له الزوارق الأولى، حيث تتميز هذه البطولة بصرامة في الفحص والتدقيق على المحركات والزورق مع نهاية المنافسة، وتنطلق المرحلة الثانية والسباق الثاني غدا في تمام الحادية عشر صباحاً وينتهي في تمام الخامسة عصر، حيث يعقبه أيضاً تتويج الفائزين في السباق الثاني، وأيضاً تكريم أبطال الموسم في التحدي الكلاسيكي.

الجدير بالذكر أن لكل سباق نقاطه الخاصة، وبشكل منفصل عن السباق الآخر، وبالتالي يختلف عن الجزء الأول من التحدي، والذي تمنح من خلاله النقاط في نهاية اليوم الثاني فقط.

من جهته وصف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التحدي بسباق الأقوياء، خاصة وأن كل المشاركين هم من المحترفين والأوائل في المنافسات البحرية المختلفة وأصحاب الأرقام الأول، لا سيما وأنه سباق يكشف عن التفوق الفني الكبير ويرصد مستويات المشاركين، وقال: المميز في تحدي أوجستو أنه لا يوجد أي مكان لأصحاب المستويات الضعيفة، حيث إن كل المشاركين جاؤوا للمنافسة على الألقاب، ومن المتوقع أن نصادف هنا تحدياً شرساً، وأيضاً محاولات قوية من بقية الفرق من أجل البقاء في نفس المراكز طيلة السباق، الصبر مطلوب من الجميع، وأيضاً مفروض على المتسابقين كي نصل إلى تحقيق الهدف، والوصول للمراكز الأولى.

يبحث المتسابق الإماراتي، ونجم فريق أبوظبي ثاني القمزي عن المزيد من الأمجاد والألقاب عبر التحدي الحالي، ويأمل «القرش الأبيض» في تكرار فوزه مجدداً بلقب التحدي بعد أن حقق البطولة في موسم 2019 مع زورق أبوظبي35 والذي تغير رقمه في هذا الموسم إلى زورق أبوظبي 1، حيث كان القمزي أحد أهم المساهمين في تحقيق الفوز، والوصول إلى منصة التتويج في ختام التحدي وأيضاً الفوز بلقب التحدي العالمي 24 ساعة في ذلك الموسم.

ويعد القمزي أحد أقدم المتسابقين في فريق أبوظبي، حيث يدخل حالياً موسمه الدولي رقم 22 منذ بداية مشاركاته مع الفريق في البطولات العالمية، ولا يزال في قمة عطائه من خلال ما يقدمه في المسابقات البحرية المختلفة وأكد ثاني القمزي على الاستعداد التام من أجل خوض المغامرة البولندية والسعي إلى الحفاظ على لقب البطولة، خاصة مع إنهاء الفريق مؤخراً لتدريبات وتمارين مكثفة في إيطاليا قبل الانتقال إلى بولندا.

وقال القمزي: صحيح أننا لم ادخل أي سباقات رسمية قرابة السنتين، ولكن قمنا بالكثير من التدريبات طوال الأشهر الماضية في العاصمة أبوظبي وأيضاً المعسكرات التدريبية في إيطاليا، واستطيع أن أقول بأن استعدادنا أفضل من بقية الفرق من أجل المنافسة، سيكون هناك زورقان في البطولة أقود أنا أحدهما مع راشد القمزي ومنصور المنصوري، بينما يقود الزورق الآخر ماجد المنصوري مع راشد الطاير ومحمد المحيربي وراشد الرميثي.

ويشارك في نفس الزورق مع القمزي الشبان الأبطال راشد القمزي حامل لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 مرتين وأحد أصحاب الإنجاز في بطولة التحدي في 2019 وهو أحد الأرقام الصعبة في فريق أبوظبي، بالإضافة لمشاركة منصور المنصوري الوجه الجديد في فريق أبوظبي، والذي سيشكل إضافة قوية من خلال جرأته ومهارته الكبيرة في قيادة الزوارق.

