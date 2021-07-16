«الثقة» و«سمر رومانس».. «المواجهة الرابعة» في سراتوجا

أبوظبي (الاتحاد)

تتجدد المنافسة المألوفة بين مهرتي جودلفين «الثقة» و«سمر رومانس» للمرة الرابعة هذا العام، وهذه المرة بسباق «ديانا ستيكس» للفئة الأولى على مسافة 1800 متر في سراتوجا، الولايات المتحدة، غداً «السبت».

ويدرب مهرتا الأربع سنوات شارلي أبلبي، وأحرزتا المركزين الأول والثاني في أول مشاركة أميركية لهما بسباق جست أجيم ستيكس للفئة الأولى في بيلمونت بارك، حينما تمكنت «الثقة» من التفوق بفارق 0.75 طول عن «سمر رومانس».

وحققت «الثقة»، التي يقودها اليوم ماني فرانكو، أيضاً فوزاً على مسافة الميل بسباق كيب فيردي للفئة الثانية في ميدان، في يناير فيما تراجعت «سمر رومانس» في هذا السباق إلى المركز الخامس، غير أن «سمر رومانس» بقيادة لوي سايز، قلبت الطاولة على رفيقتها في الإسطبل في منافسة على مسافة 1800 متر بالشهر التالي حينما تصدرت المنافسة منذ البداية بسباق بلانشين للفئة الثانية ميدان، وحلت «الثقة» في المركز الثالث في ذلك السباق.

وتتأهب الفرس «بلقيس» لشادويل، بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة دين أونيل للمنافسة على لقب الصفة بيتش للتكافؤ لمسافة 2073 متراً، على مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة عصر الغد.

ويمثل شادويل أيضاً الغدير، أبقاري، السمسام، وأوتار، فيما يمثل خيول الشيخة مريم بنت مكتوم آل مكتوم الجواد «ابن الريح»، بإشراف بيت همرسلاي وقيادة صوفي رالستون.

وتواجه المهرة «سنو فول» الفائزة بسباق الأوكس الإنجليزي في إبسوم، 7 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط، وهي تسعي لتسجيل ثنائية كلاسيكية في سباق الأوكس الأيرلندي الكلاسيكي بمضمار كوراه عصر الغد.

وكانت المهرة التي يدربها إيدن أوبراين، والتي يعني اسمها «تساقط الثلوج»، قد اختتمت الموسم الماضي بفوزها الأول بسباق مبتدئة في مشاركتها السابعة، لكنها تحسنت منذ ذلك الحين بما يفوق كل التقدير.

وعادت للظهور هذا الموسم في سباق ميسدورا في يورك، وتقدمت منذ البداية إلى النهاية للفوز بفارق أربعة أطوال تقريباً.

وفي الأوكس الإنجليزي في إبسوم، هجرها الفارس الرئيسي رايان مور لصالح «سانتا باربرا»، لكن فرانكي ديتوري أنجز المهمة معها، والنتيجة لم تكن موضع شك بالفوز بفارق 16 طول، ويتوقع أن تكون على قدر التحدي اليوم.

ويدفع أوبراين أيضاً بالمهرة «ديفاينلي» و«الجيوكندا»، و«ويللو»، ويمكن القول إن أشد خصومه ينتمون أيضاً إلى عائلته. ويدفع ابنه الأصغر دوناكا بالمهرة «نايكست»، التي بذلت قصارى جهدها في مسيرتها في المرة الأخيرة لتحتل المركز الثالث في سباق ريبسديل بمهرجان رويال أسكوت، وأمها «شيكويتا» فازت بالأوكس الأيرلندي في عام 2013، وتنحدر من نسل «أميركان فيرو».

شقيق دوناكا الأكبر جوزيف أوبراين هو المسؤول عن تدريب «ماريسك»، وهي ابنة «لومان»، التي لم تشارك كثيراً في السباقات، إلى جانب «بريتي هاوس»، بإشراف جير ليونز، و«هاند فول أوف سمر»، بإشراف جي ستاك الذين يكملون القائمة.

