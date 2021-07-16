محرز يتحدث عن فكرة مغادرة «السيتي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتز النجم الدولي الجزائري رياض محرز، كثيراً بأنه لاعب في نادي مانشستر سيتي أفضل فريق في إنجلترا وحامل لقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» في الموسم الماضي 2020-2021، ولا يفكر «فخر الجزائر» والعرب في مغادرة السيتي عند انتهاء عقده بعد موسمين من الآن، ولا يجد فائدة من تغيير قميصه.

ففي حديث لقناة اليوتيوب «ويي هيوستل»، قال محرز: لا أفكر مطلقاً في تغيير النادي الذي ألعب له.. وطالما أنني أرغب في أن أكون على أعلى مستوى احترافي، فإنني لا أرى من هو أفضل من السيتي لتوفير ذلك لي.

ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب في نهاية عقده، خوض تجربة جديدة في بطولة دوري أخرى، قال محرز بلهجة حاسمة: لا، أنا أحب إنجلترا حقاً، فالكرة الإنجليزية رائعة، ولا أفكرفي مغادرتها.. عندي أهداف كثيرة أبحث عنها هنا.

وإذا كان محرز معجباً بـ«القمر السماوي»، فذلك راجع أيضاً إلى وجود الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، والذي يتعلم منه كل يوم، باعتباره أحد أفضل المدربين في تاريخ اللعبة.

وقال محرز عن جوارديولا: كنا نشاهده ونحن شباب، وهو يدرب برشلونة، وكنا نحب فريقه، وعندما تجد مدرباً بهذا الثقل يطلبك بالاسم للانضمام إلى السيتي، فلابد أن تفرح وتشعر بالتميز، وعلاقتي به اليوم علاقة مدرب ولاعب، فهو «كوتش» عالمي وصاحب إمكانات كبيرة، والكل يعرف ذلك.

ويعترف محرز بأن الطموح مهم جداً في كرة القدم، وإذا كان مانشستر سيتي حصل على بطولتين محليتين مهمتين في إنجلترا، في الموسم المنقضي، فإنه لا محرز ولا النادي يريدان التوقف عن حصد البطولات والألقاب، إذ يقول: كرة القدم تحتاج دائماً إلى الاستمرارية والتجدد بصورة دائمة، ولا يكفي العيش على الأمجاد السابقة، فكل ما فعلته بالأمس يُنسى ويصبح من الماضي، فإذا فزت اليوم، عليك أن تفوز أكثر في الموسم القادم وهكذا، فتلك هي العقلية السليمة، وأولئك الذين يملكونها، ينجحون كثيراً.

