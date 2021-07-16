بعد ارتباط 17 عاماً.. كيليني ينتظر إشارة «السيدة العجوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتهى عقد النجم الدولي الإيطالي جيورجيو كيليني مع ناديه يوفنتوس، في 30 يونيو الماضي، ولم يبلغه النادي حتى الآن ما إذا كان سيتم التعاقد معه مجدداً لموسم آخر أو أكثر أم لن يجدد له.

وأثبت كيليني في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، التي حصل منتخب إيطاليا على كأسها، والتي كان فيها قائداً للمنتخب «الآزوري»، إنه مازال لديه ما يمكن أن يقدمه على أعلى مستوى احترافي، ورغم ذلك فإنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيلعب الموسم المقبل مع «السيدة العجوز» أم لا.

وفسر دافيد ليبي وكيل أعمال كيليني كيف ينتظر بطل «يورو 2020»، حتى الآن المفاوضات المتعلقة بالتعاقد معه، مشيراً إلى حقيقة إنه لم يتلق أي عرض آخر من أي جهة ، رغم أنه حر تماماً وغير مرتبط بأي نادٍ.

وينتظر كيليني الذي خدم «اليوفي» بإخلاص وتفانٍ طوال 17 عاماً، توقيع عقد جديد، وأشار وكيله إلى إن أي عقد جديد لابد أن يكون من طرفين حتي يمكن التوقيع، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولكنه أكد في الوقت نفسه إنه ليس هناك أدنى مشكلة مع السيدة العجوز، وإن المسألة مسألة وقت.

وأضاف: قلنا سنلتقي في وقت لاحق هذا الصيف ولكننا لم نجلس بعد لنتناقش حول التجديد، ونحن في انتظار إشارة من «السيدة العجوز». ويبدي كيليني إخلاصاً شديداً لناديه ويمنحه الأولوية الأولى، ويتمنى أن ينهي مسيرته الكروية داخل جدرانه، ولم يصدر أي إيضاح يفيد بأنه يرغب في خوض تجربة جديدة في نادٍ آخر، كما إن الاعتزال ليس خياراً مطروحاً بالمرة في الوقت الحالي.

وعلق دافيد ليبي على ذلك بقوله: مجرد التفكير في الاعتزال الآن يعد ضرباً من الجنون، نحن في انتظار نداء النادي.. صحيح أن أحداً لم يتصل بنا حتى الآن، ولكنني لن أفاجأ إذا ما اتصلوا بين يوم وآخر، لأن كيليني هو العنصر الوحيد الحر- أي بدون نادٍ- في منتخب إيطاليا!

ولعب كيليني 112مباراة دولية مع منتخب بلاده، بينما لعب 535 مباراة مع ناديه يوفنتوس، وفاز معه ببطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو» 9 مرات، وكأس إيطاليا 5 مرات.