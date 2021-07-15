جيرو يستعد لتوقيع عقد الانتقال إلى ميلان

ميلانو (أ ف ب)

وصل المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو الخميس إلى ميلانو، وذلك تحضيراً لتوقيع عقد انتقاله إلى ميلان من تشيلسي الإنجليزي، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وسبق للمدير الفني في النادي اللومباردي مدافعه السابق باولو مالديني، أن أكد بأن المهاجم الفرنسي سينضم لـ "الروسونيري". وقال مالديني مع إعلان روزنامة مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2021-2022 إن "أوليفييه سيصل إلى ميلان الخميس".

ومن المرجح أن يوقّع بطل العالم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً، عقداً لمدة عامين مع وصيف الدوري الإيطالي، الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد أمام مضيفه سامبدوريا في جنوى.

وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالي السابق: إنه بطل، ليس فقط مع المنتخب الوطني، لقد فعل أشياء رائعة مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا.

وتابع: إنه لاعب موثوق للغاية وهذا ما نبحث عنه، لدينا فريق شاب ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة. وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلاً للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشيلسي.

وخاض جيرو 110 مباريات دولية «46 هدفاً» مع المنتخب الفرنسي، الذي كان ضمن تشكيلته في كأس أوروبا الأخيرة وخرج من ثمن النهائي، بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسيلعب جيرو في خط المقدمة إلى جانب المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش «39 عاماً»، ليكون بذلك ضمن مجموعة من الهدافين الذين لا يعرفون معنى للتقدم في العمر، في مقدمهم نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي توج هدافاً للدوري الموسم الماضي رغم أعوامه الـ36، أو فابيو كوالياريلا الذي مدد عقده مع سامبدوريا لعام إضافي عن 38 عاماً.

ويأتي قرار انضمام جيرو إلى ميلان حيث سيلعب إلى جانب مواطنيه تيو هرنانديزر والحارس مايك مانيان القادم مؤخراً من ليل بطل الدوري الفرنسي من أجل سد الفراغ الذي خلفه جانويلجي دوناروما المنتقل إلى باريس سان جرمان، رغم تجديد عقده مع تشيلسي لعام بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي.

ويبدو أن تفعيل بند التجديد في عقده مع تشيلسي لم يقنع جيرو بالبقاء في فريق لا يعتمد عليه بشكل أساسي، فقرر خوض مغامرة جديدة في صفوف فريق يبحث عن استعادة مكانته إن كان على الصعيدين المحلي، حيث لم يفز بلقب الدوري منذ 2011، أو القاري حيث يعود تتويجه السابع والأخير في دوري الأبطال الى عام 2007.

ويعود ميلان إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بعدما أنهى فريق المدرب ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي في المركز الثاني خلف جاره اللدود إنتر، وأمام أتالانتا ويوفنتوس الذي تنازل عن اللقب بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم.